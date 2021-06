Una vite spanata può sembrare un problema senza rimedio. In realtà esistono diversi modi per aggiustare la situazione senza dover spendere tanti soldi o sostituire direttamente il pezzo. Infatti, dipende a cosa è agganciata la vite, ma si rischia che senza tutto cada a pezzi. Per questo è bene pensare subito a fare la riparazione.

Tra i tanti trucchi, aggiustiamo velocemente le viti spanate con questo geniale trucco economico e duraturo. Si tratta di un vecchio metodo utilizzato quando è il legno a cedere e a non fare più presa. Scopriamolo in questo articolo della Redazione di PdB e vediamo qualche altra tecnica facile di riparazione.

Quando il problema è la vite

Se il problema deriva dalla vite che non fa più presa sul materiale sulla quale deve essere fissata, allora sarà il caso di sostituirla. Basterà prendere una vite più grande e cercare di allargare il foro di entrata servendoci di un cacciavite. È importante trovare una dimensione che sia comunque giusta per quel tipo di foro, soprattutto della lunghezza adeguata o si rischia di forare anche l’altra parte oppure di non fare presa.

Aggiustiamo velocemente le viti spanate con questo geniale trucco economico e duraturo

Tutti in casa hanno uno stuzzicadenti. Ed è proprio con questo oggetto che salveremo la vite spanata e il nostro mobile. Se la vite non riesce a fare presa sul legno, solitamente la causa è che è stata avvitata e riavvitata troppe volte. Il legno può cedere e le zigrinature della vite rovinarsi. In questo caso si provvede a sostituire la vite con una nuova della stessa dimensione.

Poi si prendono degli stuzzicadenti o addirittura dei fiammiferi se il foro non è troppo profondo. Infatti in entrambi i casi dovranno avere la stessa lunghezza del buco. Ora prendiamo della colla liquida o vinilica. Immergiamo il bastoncino di legno e inseriamolo nel buco di fissaggio della vite. Dopo aver atteso qualche minuto, prendiamo la vite e avvitiamola come faremmo normalmente. Ecco che il problema è stato risolto in poco più di qualche minuto e senza dove fare altri fori o sostituire l’intera parte.

