A rovinare l’atmosfera vacanziera dell’estate e le serate con gli amici ci pensano le zanzare. Attirate dal sangue, ci ronzano attorno prima di sferrare il loro colpo. Le punture di questi insetti possono davvero essere fastidiose e per alcuni sono un vero incubo. Negli anni sono tante le persone che si ritrovano con bubboni giganteschi e sfoghi cutanei dovuti a improvvise allergie ai morsi delle zanzare. Ecco perché la gran parte delle persone all’inizio dell’estate si premunisce di spray e repellenti di ogni tipologia, che però non sempre funzionano alla perfezione. Ma uno degli incubi peggiori che possano capitare è avere la casa invasa da questi microscopici vampiri. Dormire con una zanzare in camera rende il sonno inquieto e a volte lo disturba tanto da non farci chiudere occhio.

L’utilizzo delle zanzariere alle finestre si è rivelato negli anni uno dei metodi più ingegnosi ed efficaci per ovviare al problema. Ma come fare quando la rete si strappa? Vediamo come aggiustare la zanzariera strappata con un semplice metodo casalingo. Con una spesa quasi inesistente e pochi minuti di lavoro saremo capaci di fare una riparazione che ci permetterà di non sostituire totalmente questo metodo antizanzare. Vediamo nello specifico di quali strumenti abbiamo bisogno e come utilizzarli per fare un lavoro impeccabile.

Aggiustare la zanzariera strappata con un trucco semplice senza spendere

Col tempo è possibile che la rete della zanzariera si usuri fino a strapparsi. Può capitare anche che venga urtata o che il nostro gatto decida di arrampicarvisi. Quando lo strappo non è eccessivamente esteso, la riparazione possiamo farla direttamente noi in modo semplice e veloce. Ciò che ci serve è un pezzo di rete di diametro leggermente più grande rispetto allo strappo o al foro e un rocchetto di filo per la pesca. Quest’ultimo può essere sostituito dagli stessi fili estratti dalla maglia della rete della zanzariera.

Come procedere

Si inizia l’operazione tagliando il pezzo di rete che abbiamo procurato e che utilizzeremo come toppa. Ritagliamone un pezzo leggermente più grande rispetto allo strappo. Adesso pieghiamone leggermente i bordi e posizioniamola sulla porzione strappata di rete. A questo punto prendiamo il filo e utilizziamolo come se avessimo un ago e stessimo facendo una cucitura su un pezzo di stoffa. Facciamo ben passare il filo tra un foro e l’altro cercando di lasciare il minor spazio possibile tra un punto e l’altro. Attraversiamo le maglie sia della nuova rete che di quella vecchia in modo da sigillarle insieme. Una volta finita la cucitura bisogna fermare il filo. Chi è più agile può fermarlo con un piccolissimo nodo aiutandosi con una pinzetta.

