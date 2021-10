Quando fuori le giornate si accorciano, la tramontana sale e le temperature scendono, è bello coccolarsi con delle pietanze calde, come le zuppe di legumi. Le zuppe di legumi sono i piatti tipici della stagione autunnale. Il bello di prepararle è che possiamo sbizzarrirci con gli ingredienti, provando mix sempre diversi, arricchiti con spezie e aromi. Ancora più bello e salutare è preparare le nostre zuppe con gli ingredienti di stagione. Oggi vedremo una versione della zuppa di ceci perfetta per questo periodo. Aggiungiamo questo legume a zucca e castagne per preparare il piatto caldo più squisito dell’autunno, nonché un pasto perfettamente bilanciato. Vediamo di seguito quali sono gli ingredienti necessari e come preparare questa zuppa autunnale.

Pochi ingredienti di stagione per un piatto che celebra l’autunno

Per celebrare l’autunno, non c’è nulla di meglio che una calda zuppa con ceci, zucca e castagne. Per prepararla abbiamo bisogno di pochi ingredienti, ma che siano freschi. Nello specifico, ci servono:

600 grammi di zucca (senza buccia);

350 grammi di ceci;

250 grammi di castagne;

2 scalogni;

2 carote;

rosmarino, aneto e timo per insaporire;

sale e pepe quanto bastano;

dell’olio extravergine di oliva;

del brodo vegetale.

Le dosi sono calibrate per 4/6 persone. La seguente ricetta è per zuppa, non per vellutata. Nulla vieta, però, in caso si preferisca, di frullare gli ingredienti una volta giunti a fine preparazione.

Aggiungiamo questo legume a zucca e castagne per preparare il piatto caldo più squisito dell’autunno

Iniziamo a preparare la nostra zuppa occupandoci dei ceci. Se sono ceci in scatola, quindi già cotti, non dovremo far nulla di particolare a parte scolarli e sciacquarli. Se invece abbiamo ceci secchi, ricordiamoci di metterli in ammollo già dal giorno precedente e cuocerli in acqua bollente per un’ora circa.

Quando i ceci saranno pronti, occupiamoci della zucca. Togliamo la buccia e tagliamo la polpa in piccoli quadratini. Tagliamo finemente anche gli scalogni, le carote e le erbe aromatiche. Prendiamo quest’ultime e mettiamole a soffriggere per un minuto in una pentola con un filo di olio. Poi aggiungiamo scalogno e carote. Dopo aver fatto il soffritto, aggiungiamo anche i quadratini di zucca, i ceci e le castagne tagliate alla buona con un coltello. Aggiungiamo anche il brodo vegetale, quanto basta per ricoprire gli ingredienti nella pentola. Lasciamo cuocere tutti gli ingredienti insieme per una ventina di minuti, dopodiché la zuppa è pronta per essere gustata ancora calda.

Approfondimento

Questo couscous autunnale con agrumi e salmone è un piatto veloce pieno di vitamine e omega 3