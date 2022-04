Un buon primo piatto riesce sempre a mettere d’accordo tutti a tavola. Per cucinare un piatto di pasta non servono ore e ore di preparazione. A fare la differenza è sicuramente il modo in cui la condiamo. Tonno, basilico fresco, panna, ragù di carne, verdure o formaggio rappresentano solo alcune idee di possibili condimenti.

Uno dei primi più veloci da preparare è la pasta al sugo di pomodoro fresco. Questo rappresenta il miglior modo per gustare un buon piatto di pasta al pomodoro. Ma esiste un modo per rendere ancor più speciale questo primo. Oltre a usare la pasta fresca, spargere un cucchiaio di questa furba aggiunta nella pasta al pomodoro fresco farà la differenza.

Cosa occorre per questo primo piatto che allieta il pranzo

500 grammi di trofie fresche;

una burrata;

250 grammi di pomodorini;

basilico q.b.;

Parmigiano Reggiano grattugiato q.b.;

olio d’oliva q.b.;

un aglio;

sale e pepe a piacere.

Aggiungiamo quest’ingrediente per la pasta al sugo di pomodoro più cremosa di sempre e pronta in 10 minuti

Si tratta del Parmigiano aromatizzato al basilico, ovvero uno speciale formaggio verde che darà una nota di colore eccezionale a questo sugo arancione. Non solo, il formaggio aromatizzato al basilico conferirà al piatto anche una nota di freschezza eccezionale per valorizzare il pomodoro fresco. Se aggiungiamo quest’ingrediente alla pasta al sugo di pomodoro la renderemo da 10 e lode.

Per prepararlo, occorrerà semplicemente frullare in un mixer da cucina il formaggio grattugiato e il basilico ben lavato e asciugato. Il consiglio è di usare un formaggio abbastanza stagionato. Questo aiuterà a ottenere palline ben sgranate e senza troppi accumuli di Parmigiano.

Il procedimento di preparazione

Mentre l’acqua per la pasta bolle, scaldare in padella i pomodori tagliati a metà con olio e aglio. Una volta cotti (dopo circa 6 o 7 minuti), unirli a una burrata e frullare il tutto per ottenere un condimento denso.

Il colore risulterà un bell’arancio vivo. Scolare le trofie al dente e mantecarle con la crema di pomodori e burrata. Terminare con una spolverata di Parmigiano aromatizzato al basilico.

Un ultimo prezioso consiglio

Allo stesso modo, è possibile aromatizzare pure il pangrattato o pane grattugiato. Questo è ottimo per gratinare la carne, le verdure o il pesce o per panare le cotolette. Si può anche conservare in freezer. Si può scegliere di aromatizzarlo al basilico, usando lo stesso procedimento.

In alternativa, è possibile scegliere erbe aromatiche come il timo, la salvia, il rosmarino, l’erba cipollina, l’alloro o l’origano.

