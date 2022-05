In questo periodo moltissimi amano fare scorpacciate di frutta e verdura di stagione. Uno dei fine pasto più tipici degli italiani in primavera ed estate è di certo la macedonia di frutta. Mele, pere, fragole e chi più ne ha più ne metta. Sono gli ingredienti perfetti per concludere il pranzo in bellezza.

Tuttavia, a parte i classici frutti, possiamo anche aggiungerne qualcuno esotico meno noto qui in Italia, che però è ricchissimo di nutrienti. Oggi, al tal proposito, vogliamo presentare un frutto tropicale buonissimo.

Un alleato per salute e umore

Il frutto di cui parleremo ha doti uniche e un sapore davvero inconfondibile. Originario della parte più meridionale del Sudamerica, è anche noto con il nome di granadilla e maracujà. In italiano è conosciuto come frutto della passione ed appartiene alla famiglia delle Passifloracee.

Solitamente si presenta in bacche di medie dimensioni, con la buccia gialla o nera. La parte che si mangia è la polpa, che è sempre arancione o gialla. 100 grammi di questo frutto contengono soltanto 0,3 grammi di grassi ma ha un contenuto alto di vitamina A e C. Inoltre, grazie al contenuto di flavonoidi, sarebbe in grado di calmare il battito cardiaco e di abbassare la pressione. Si tratta di un alimento leggero e digeribile, che può essere consumato assieme ad altra frutta o per preparare dei dolci.

Aggiungiamo gusto e nutrimento alla nostra macedonia grazie a questo frutto ricchissimo di vitamine

Dato che l’unica parte edibile del frutto della passione è la polpa, possiamo semplicemente mischiarla nelle nostre preparazioni. Ottima anche nei succhi e nelle spremute, è semplicemente perfetta assieme ai pezzetti di frutta nella macedonia. Possiamo creare un’emulsione assieme ad un goccio di zucchero e limone, con cui andremo a “condire” il nostro piatto. Grazie alla consistenza densa e gelatinosa aggiungerà consistenza alla nostra macedonia.

Lasciamo in frigo per un paio d’ore, in modo che prenda sapore, e possiamo servire. Sentiremo subito il sapore amarognolo e pungente del nostro frutto, che si sposa benissimo con mele, kiwi e arance. Basteranno due o tre frutti per dare una marcia in più alla nostra insalata di frutta e renderla speciale.

Dunque, aggiungiamo gusto e nutrimento alla nostra macedonia con la polpa e i semi di questo frutto dal sapore unico.

Approfondimento

