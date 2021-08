Quando l’età avanza, ossa e muscoli diventano sempre più fragili. Per questo motivo infatti è assolutamente fondamentale fare sport e quindi aggiungiamo al calcio questa vitamina per evitare rischi di fratture in età avanzata.

Fare esercizio fisico in età giovane sicuramente aiuta a rallentare il processo di invecchiamento e migliora la qualità della vita di una persona anziana. Ma non bisogna assolutamente pensare che dopo una certa età lo sport non sia più necessario. Perché non è assolutamente vero. Certo, bisogna fare sport a seconda della propria capacità fisica, ma bisogna comunque farlo.

L’OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia a coloro che hanno più di 65 anni di fare attività fisica almeno 3 volte a settimana. Questo non significa necessariamente andare in palestra. Vanno bene anche delle lunghe passeggiate o magari occuparsi dell’orto. Insomma devono essere dei movimenti che mantengono attiva la persona. È importante fare i giusti movimenti per tenere il corpo in allenamento. Anche perché fare attività fisica aiuta la salute. Infatti chi fa sport o movimento ha un rischio più basso di soffrire di patologie cardiovascolari, osteoarticolari e diabete rispetto a coloro che fanno una vita sedentaria.

La vitamina D

Se ne sente tanto parlare d’estate questo perché il nostro corpo la produce dopo che ci siamo esposti al sole. La funzione più famosa della vitamina D è quella di favorire il processo di mineralizzazione delle ossa. Infatti per associazione spesso si sente dire: “Prendi il sole che fa bene alle ossa”. Alcuni studi hanno confermato che l’assunzione di vitamina D e calcio, in persone con età superiore agli 85 anni, riduce lievemente il rischio di possibile frattura ossea. A prescindere però dall’età è certo che vitamina D e calcio siano fondamentali per la salute delle ossa. Per assumerla ci sono varie opzioni possibili da concordare con il proprio medico. Si possono prendere degli integratori, oppure mangiare più cibi che la contengono. Come ad esempio il tonno, lo sgombro o i funghi.

