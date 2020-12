Tutti conoscono la cheesecake, uno tra i dolci più diffusi al mondo, ma in pochi ne conoscono le origini. Questo delizioso manicaretto, diversamente da quanto molti pensano, nasce in Europa più precisamente in Grecia. Secondo i maggiori esperti in materia questo dessert era molto utilizzato dagli atleti olimpici. Per affrontare l’estenuante sforzo fisico, in moltissimi utilizzavano a proprio vantaggio l’elevato potere energetico e calorico di questo piatto. Una ricetta rustica preparata utilizzando formaggio di pecora e miele, ingredienti facilmente reperibili all’epoca.

Il successo di questo piatto fu straordinario e molto rapidamente si diffuse dalla penisola ellenica sino in Italia. Venne creata una versione romana, che prese il nome di “placenta”, ma gli ingredienti rimasero gli stessi. Il passaparola fu lento ma inarrestabile tanto da far conoscere questa prelibatezza persino nel continente americano. La versione moderna vede come protagonista indiscusso la Philadelphia, un formaggio spalmabile leggerissimo che dona una consistenza incredibile alla torta.

Moltissime sono le versioni che rendono questo dolciume unico, ma basterà aggiungere questi ingredienti per creare una cheesecake memorabile.

Ingredienti

350 grammi di biscotti, meglio se secchi;

90 grammi di burro;

30 ml di latte;

450 grammi di Philadelphia, o all’occorrenza un altro formaggio purché spalmabile;

150 grammi di cioccolato bianco;

30 grammi di zucchero a velo;

100 grammi di crema di pistacchi;

50 grammi di granella di pistacchi.

Procedimento

Il primo passaggio da compiere è preparare la base della torta. Per prima cosa occorre sbriciolare i biscotti secchi, servendosi di un comune robot da cucina. Ottenuta una consistenza “farinosa” trasferire tutto in un recipiente di media misura. Mettere il burro in un pentolino e solo quando si sarà sciolto completamente, aggiungere in maniera graduale i biscotti e il latte. Amalgamare il tutto fino a ottenere la consistenza desiderata. Successivamente scegliere una tortiera di media misura e ricoprirla con della carta forno. Trasferire in essa il composto precedentemente ottenuto e creare uno strato molto compatto, che fungerà da base alla torta. Per aumentare la solidità della torta, riporre in frigo quanto ottenuto fino ad ora e successivamente iniziare con la guarnizione.

Unire la Philadelphia allo zucchero a velo mescolando con molto vigore. Successivamente dosare la metà della dose della crema di pistacchi e incorporarla a quanto ottenuto in precedenza. Sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria e una volta raffreddato aggiungerlo a tutti gli altri ingredienti usati fino ad ora. Con questo morbido ripieno riempire la tortiera fino al bordo superiore modellando i bordi con una spatola da cucina. Infine, utilizzare la granella di pistacchi e la crema di pistacchi avanzata per abbellire il tutto. Lasciare riposare la torta per circa 3 ore in frigorifero prima di servirla.

Solamente quando la torta si sarà raffreddata totalmente, portarla in tavola offrendola ai propri commensali. Ecco perché è fondamentale aggiungere questi ingredienti per creare una cheesecake memorabile.