Oggi spieghiamo perchè aggiungere aceto e sale fra i consigli e i trucchi per lavare meglio e non far scolorire le polo e le t-shirt.

Quando si lavano gli indumenti colorati per evitare danni irreparabili è necessario adottare delle semplici ma valide precauzioni.

Non commettere errori è l’unico modo per preservare le t-shirt, polo e tutti quegli indumenti colorati che a tutti piace indossare nella stagione primavera/estate.

Molti capi lavandoli spesso tendono a perdere il loro bel colore iniziale, sia se sono bianchi sia se sono colorati. I bianchi diventano gialli e i colorati sbiadiscono perdendo la loro vivacità, intensità e brillantezza.

Quando laviamo le nostre maglie in lavatrice spesso notiamo cambiamenti dei loro colori.

Molto dipende dalla qualità del capo ma anche dal lavaggio, dal tipo e dalla quantità di detersivo utilizzato. In modo particolare se aggiungiamo anche dosi di detersivi igienizzanti, contenenti ossigeno e cloro, gli indumenti subiranno inevitabilmente un mutamento del colore.

Ecco come e perchè aggiungere aceto e sale fra i consigli e i trucchi per lavare meglio e non far scolorire le polo e le t-shirt

Sicuramente con il lavaggio a mano si riescono ad ottenere risultati e rese migliori.

La prima cosa da fare è quella di controllare l’etichetta e leggere le modalità di lavaggio.

Prendere una bacinella riempirla d’acqua fredda, versare un bicchiere di aceto bianco e immergere completamente il capo da lavare.

Lasciare in ammollo qualche ora, sciacquare e proseguire il lavaggio sempre in acqua fredda con un detersivo delicato per capi colorati.

Anche il sale grosso può essere utilizzato per evitare che i capi stingano.

Prendere una bacinella, riempirla con acqua fredda e aggiungere 3/4 cucchiai di sale grosso, immergere il capo e lasciarlo in ammollo. Trascorso il tempo necessario detergere i capi come di consueto.

Valida alternativa è anche quella di unire i due trattamenti, ovvero di immergere i capi in acqua fredda aggiungendo un bicchiere di aceto bianco e 3/4 cucchiai di sale grosso. Proseguire poi con il lavaggio a mano.

Lavaggio in lavatrice

È sempre consigliabile separare le maglie in base al colore, per preservare la parte esterna girarle alla rovescia prima di inserirle nel cestello, in modo particolare per le t-shirt con stampe.

Scegliere un lavaggio breve per capi delicati in acqua fredda.

Utilizzare detersivi specifici, alcuni formulati proprio per tenere la tinta fissa durante il lavaggio, cercando di versare dosi non eccessive.

Durante il ciclo di risciacquo si possono aggiungere sia l’aceto bianco, circa 250ml, sia una tazzina di sale grosso direttamente nel cestello.

Nel caso di lavaggi di maglieria bianca introdurre una tazzina di bicarbonato di sodio nel cestello.

È consigliabile ridurre al minimo la centrifuga.

Evitare di ricorrere all’asciugatrice, stendere i capi sulle grucce alla rovescia, alzare il colletto delle polo e lasciarli asciugare in un posto all’ombra.