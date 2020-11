Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con la consulenza dei nostri Esperti in cosa consistono agevolazioni e aiuti economici alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro. Ancor prima dell’approvazione della Legge di Bilancio 2021 giungono buone notizie per i nuclei familiari in stato di bisogno. Per fruire dei bonus e dei sussidi governativi è necessario che i richiedenti dichiarino di percepire e possedere redditi entro specifiche soglie. Gli ammortizzatori economici e gli sgravi fiscali raggiungono anzitutto i contribuenti che necessitano di sostegni per provvedere al mantenimento della famiglia.

La richiesta di integrazioni al reddito non può pertanto prescindere dalla presentazione dell’Indicatore sintetico della situazione economica. Nell’articolo “L’INPS chiarisce quanto costa fare l’ISEE 2021 al Caf o al Patronato” potrete reperire informazioni utili alla compilazione del modello. A seconda della fascia reddituale di appartenenza si può ottenere il riconoscimento di bonus, facilitazioni fiscali e indennità. Il team di Redazione ha individuato una serie di agevolazioni e aiuti economici alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro. E la più parte degli indennizzi spettano ai contribuenti che hanno più figli fiscalmente a carico.

Agevolazioni e aiuti economici alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro

Una prima importante agevolazione per le famiglie più numerose proviene dal bonus sociale luce e gas che riserva sconti interessanti. Per conoscere l’importo preciso dello sconto sulla bolletta delle utenze domestiche si può ricorrere ad un calcolatore presente sul portale dell’ARERA. Il taglio sulle spese della fornitura di gas ed energia elettrica spetta alle famiglie che rientrano nella soglia reddituale inferiore a 8.107,5 euro. Ma ne hanno diritto anche i contribuenti che presentano un reddito ISEE fino a 20.000 euro e più di 3 figli a carico.

Identici i requisiti per richiedere il bonus TARI, uno sconto specifico relativo all’imposta sui rifiuti da destinare alle famiglie con almeno 4 figli. Ed infine altri benefici economici riguardano indennità a vantaggio dei genitori che devono sostenere i costi delle rette degli asili nido. Soprattutto nelle città più grandi la spesa mensile del nido grava in misura sensibile sul bilancio di moltissimi genitori. Entro il limite reddituale di 20.000 euro è possibile fruire del bonus asilo nido che spetta per ciascun figlio fino a 3 anni di età.