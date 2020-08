Secondo una classifica stilata giornalmente da ivesting.com, Agatos è uno dei titoli azionari più seguiti in Borsa, ma al momento potrebbe non essere un buon investimento. Tra le azioni più seguite di Piazza Affari, infatti, si colloca al settimo posto dopo ENI, Intesa Sanpaolo, FCA, Telecom e Azimut.

Un titolo azionario, quindi, molto seguito, ma sicuramente non per le sue strabilianti performance borsistiche. Negli ultimi tre anni, infatti, ha sempre fatto peggio sia del settore di riferimento che del mercato italiano.

D’altra parte qualunque sia l’indicatore utilizzato per valutare Agatos, il titolo risulta essere sempre molto sopravvalutato.

Per i molti interessati al titolo, quindi, è il caso di essere molto prudenti e sapere che la discesa potrebbe non essere ancora al capolinea.

Prima di concludere questa parte e passare all’analisi grafica e previsionale, qualche parola sull’azionariato della società. Poco più del 50%, come da sito societario, è nelle mail di persone interne all’azienda, mentre il resto è flottante sul mercato.

Agatos è uno dei titoli azionari più seguiti in Borsa, ma al momento potrebbe non essere un buon investimento: i suggerimento dell’analisi grafica

Agatos (MIL:AGA) ha chiuso la seduta del 19 agosto a quota 0,116€ in ribasso dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia il time frame considerato, dal giornaliero al mensile, non s’intravedono segnali positivi sul titolo in questione. Ci sono, infatti, le condizioni per potenziali ribassi di oltre il 60% dai livelli attuali.

L’unica possibilità di inversione rialzista passa per una chiusura settimanale superiore a 0,12€ che potrebbe far scattare un rialzo fino in area 0,14€. Chiusure settimanali, poi, superiori a questo livello aprirebbero le porte a un’inversione rialzista con potenziale massimo guadagno di oltre il 200%.

Per chi volesse entrare sul titolo, quindi, vista la situazione molto precaria dei grafici, si consiglia di attendere una chiusura settimanale superiore a 0,14€ per essere sicuri dell’avvenuta inversione e della partenza per obiettivi rialzisti molto ambiziosi.

In caso contrario si continuerà a scendere verso gli obiettivi indicati.

