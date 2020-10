Quante volte abbiamo mangiato caramelle gommose, magari ricoperte di zucchero? Sebbene fossero poco sane in generale, tutti almeno una volta le abbiamo mangiate, magari anche con gusto.

Le caramelle gommose vengono prodotte, molto spesso, con gelatina alimentare, derivata da scarti di suino o da altri animali. Sono quindi poco adatte ai vegani, o a coloro che seguono determinate religioni (tipo i musulmani) e in generale a coloro che ci tengono a sapere cosa mangiano.

Ma conoscevate l’agar agar, l’innovazione per le gelatine? Ecco un’alga marina scoperta in Giappone molti secoli fa, perfetta per chi non vuole rinunciare alle caramelle!

Cos’è l’agar agar

L’agar agar è un tipo di gelatina ricavato da alghe rosse, le più comuni sono la Gracilaria e la Gelidium. Insapore e incolore, viene utilizzato nella cucina vegana per gelificare tutti quei preparati che necessitano di questo processo. L’agar agar, l’innovazione delle gelatine, è ricca di minerali ed ha un sapore molto tenue. Si presta quindi a tutte le preparazioni culinarie che più si desidera effettuare.

Grazie alle innovazioni che i vegani hanno portato nel campo alimentare, è possibile reperire questo tipo di alga, sotto forma di polvere, in tutti i grandi supermercati ben forniti. O addirittura nei negozi specializzati nelle vendite per i vegani. Il suo uso è semplicissimo: la polverina dell’agar agar si scioglie in una soluzione acquosa per poi aggiungerla al preparato. Così da permettere la gelificazione del prodotto. Di solito per sciogliersi necessita di una temperatura piuttosto elevata, sui 30-40 gradi.

Non ha controindicazioni, al contrario di quelle gelatine ricavate dai derivati animali. Può essere ingerito da persone di tutte le età. La prossima volta che vorrete fare un budino o un aspic, perché non ricorrere all’agar agar invece che della solita colla di pesce?

Provatela e noterete la differenza tra questi due prodotti gelificanti in commercio. L’agar agar, l’innovazione per le gelatine è uno dei cibi del futuro!