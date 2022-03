Al supermercato è uno dei pesci più venduti, grazie al suo buonissimo sapore, al suo profumo e a valori nutrizionali da fare invidia.

Stiamo parlando del salmone, uno dei pesci più amati dalle persone, venduto sempre in grandissime quantità al supermercato.

Molti di noi preferiscono acquistare quello affumicato in vaschetta, tanto più comodo e pratico, perché privo di pelle e pronto da mangiare.

Altre persone, invece, comprano il filetto di salmone fresco, per decidere poi come prepararlo per un ottimo pranzo o una cena.

Sicuramente, però, il salmone è un alimento che rispetta la nostra salute e la nostra linea. Anche se, come per ogni cosa, l’importante è non esagerare troppo con le dosi.

Vediamo, quindi, come preparare il salmone in queste 3 versioni che ci sorprenderanno di gusto e che costeranno davvero pochissimo. Partiamo subito.

Affumicato, fresco o surgelato, ecco come cucinare il salmone con queste 3 ricette economiche che ci salveranno la cena in pochi minuti

Partiamo con delle tartine sfiziose da mangiare come antipasto o da mettere al centro della tavola. Esistono tantissimi antipasti da preparare con il salmone, ma la ricetta che vedremo qui ha un vantaggio in più. Infatti, per prepararla ci servirà solo il pane morbido dei toast.

Dopo aver tagliato in 2 triangoli le fette di pancarrè, dovremo spalmare su entrambe le parti del patè di olive.

Su questo, poi, stenderemo le nostre fette di salmone, sulle quali distribuiremo dei semini di sesamo. Un antipasto semplicissimo, ma che potremo portare in tavola con grande orgoglio.

Un primo piatto perfetto per il pranzo della domenica

Proseguiamo con un primo piatto, anche questo veloce ma molto efficace.

Una delle ricette più diffuse nella nostra cucina è la pasta con salmone affumicato e panna. Si tratta di un primo indubbiamente molto pratico da preparare. Se, però, volessimo rinnovarlo un po’, non dovremo fare altro che aggiungere questo ingrediente.

Si tratta della crema di avocado, il quale aiuterebbe anche il cervello.

Per prepararla, basterà schiacciare con una forchetta l’avocado fresco e aggiungerlo a del formaggio cremoso spalmabile. Mischiando gli ingredienti, creeremo una crema morbida e gustosa, con cui condiremo la pasta.

Alla fine, poi, potremo adagiare sulla pasta il salmone affumicato tagliato a fettine, ancora fresco. Con questa combinazione di sapori perfetta, il nostro piatto sarà a dir poco squisito.

Un secondo piatto al forno, molto leggero

Chi preferisce il filetto di salmone, invece, è solito cucinarlo nel forno, magari accompagnandolo a dei pomodorini.

In questo articolo, però, suggeriremo un abbinamento davvero indimenticabile: si tratta del salmone al forno al profumo di agrumi.

Prima di inserire il pesce nel forno, quindi, dovremo irrorarlo con un succo di mezzo limone e 2 arance. Taglieremo, poi, gli agrumi a fettine, che posizioneremo a fianco al filetto di salmone, per poi infornare il tutto.

Il profumo e l’aroma che si sprigioneranno da questo secondo piatto inebrieranno tutta la casa.

Affumicato, fresco o surgelato, ecco quindi come gustare questo pesce squisito come pochi altri. Proviamo tutte le ricette consigliate, per coglierne al meglio tutte le sfumature di sapore.