Quanto è difficile oggi far durare un rapporto nel tempo? Perché è molto facile che una coppia scoppi piuttosto che duri anni? Ci si sposa sempre meno, ci si impegna poco, si ha timore di fallire e spesso non si ha il coraggio di affrontare i momenti negativi. Alle prime difficoltà, si inizia a guardare altrove. Siti di incontri, app, chat, social. Oggi c’è un ventaglio di possibilità che ci tenta e ci induce a non impegnarci più di tanto per conservare un rapporto.

Per fortuna non esistono solo queste problematiche. C’è chi crede ancora fortemente nel rapporto di coppia e chi lo vive ancora al meglio dopo tanti anni. Rarità, forse, ma esistono. Le nuove generazioni hanno meno valori e più distrazioni rispetto a solo una ventina di anni fa. Paradossalmente, però, si sono incrementati i segni che identificano una coppia. Uno di questi è il tatuaggio. La moda di quelli di coppia è scoppiata qualche anno fa. Spesso ci si tatuava le iniziali dei partner, poi è stata la volta dei nomi dei figli. Sicuramente in molti si sono pentiti di aver fatto i primi, ma i secondi, si spera, continueranno a rimanere indelebili. Abbiamo visto come rimuovere un tatuaggio senza dolore, oggi vediamo come farne uno in coppia di tendenza.

Affinità di coppia sempre più intensa e duratura con questo segno indelebile sulla pelle

Nelle settimane scorse, su tutti i giornali di gossip, ha fatto scalpore la storia d’amore conclusa male tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha deciso di lasciare l’attrice dopo quasi quattro anni d’amore. L’ex star di Non è la Rai ha preso malissimo la separazione, frutto di un tradimento.

Per cercare di ripartire, ha mostrato sui suoi canali social un tatuaggio di coppia, fatto insieme alla figlia Jolanda, avuta dal cantante Francesco Renga. Sul braccio destro si sono tatuate un disegno semplice ma molto significativo. La figlia ha il volto stilizzato di una donna intenta a soffiare, la madre invece ha un fiore di Tarassaco. Chiamato comunemente soffione, nella tradizione, simboleggia fiducia e forza.

Questi tipi di tatuaggi sono molto in voga tra le coppie. Un po’ come i famosi gioielli spezzati, con i due partner che ne tenevano un pezzo a testa, per poi unirli in alcune occasioni. Il più famoso di tutti è stato senza ombra di dubbio il ciondolo a cuore. Oggi, per stessa dinamica, ci si disegna sulla pelle un qualcosa che poi ha bisogno dell’altro per avere un significato. Su Internet se ne possono trovare moltissimi. Dalla bottiglia che versa al bicchiere, dalle carte che indicano Re e Regina, passando per arco e frecce o volti simmetrici di qualche animale feroce.

Affinità di coppia sempre più intensa e duratura con questo segno indelebile sulla pelle per far riconoscere al proprio mondo un’unione indissolubile. Una moda dei nostri tempi o un gesto profondo in cui realmente credere? Ai posteri l’ardua sentenza.