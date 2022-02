Secondo le ultime statistiche, nelle case italiane ci sarebbero tra i 7 e i 7,5 milioni di gatti. Probabilmente dati più difficili da registrare, rispetto a quelli dei cani. Fanno fede per entrambi, registrazioni e microchip, ma è anche vero che tantissimi gatti frequentano le case di campagna, da selvatici. È piacevole comunque vedere che soprattutto le giovani coppie, amano crescere i bambini con gli animali domestici. E sono sempre di più coloro che scelgono di vivere con entrambe le specie. Oggi, andremo a vedere un micio che sta letteralmente conquistando gli italiani. Affettuosissimo e casalingo ecco il gatto che non solo per il suo carattere amabile, ma anche per un’altra caratteristica che a molti non dispiace, sta facendo innamorare tutti: la manutenzione del pelo.

Dagli USA un micio che sta conquistando l’Italia

Originario degli Stati Uniti d’America, lo Shorthair sta letteralmente facendosi apprezzare per la sua versione casalinga. Un micio, dal caratteristico muso schiacciato, dall’aspetto così buffo da assomigliare al fantastico gatto di Alice nel paese delle meraviglie. In maniera molto concreta, questo gatto sta piacendo alla gente anche perché:

vive solitamente molto a lungo;

è di salute robusta;

è particolarmente intelligente;

non perde tanto pelo;

riesce a mantenere un peso forma assolutamente efficace anche da solo.

Affettuosissimo e casalingo ecco il gatto che sta facendo innamorare gli italiani anche grazie al suo pelo che non sporca

Disponibile in alcuni colori, questo gatto, che ama davvero l’ambiente familiare e tutti i suoi componenti, è di struttura fisica robusta. Soprattutto nell’esemplare maschio, la muscolatura è abbastanza evidenziata. Tra le caratteristiche che abbiamo segnalato sopra, secondo gli esperti ci sarebbe anche quella alimentare. Sappiamo tutti bene che il gatto, a differenza del cane, sa moderarsi di più nel mangiare. Nonostante, col passare dell’età, anche il micio tenda a essere più goloso. Cosa che difficilmente accade con questo esemplare, che saprebbe benissimo mantenersi in forma fisica perfetta

Il micio sta facendo innamorare tutta Italia anche per la gestione del suo manto. Pur non avendo il pelo corto, non è il classico gatto che lo perde per tutta la casa, facendoci impazzire con l’aspirapolvere. Spazzolandolo 3/4 volte a settimana, manterremo il pelo controllato, senza ritrovarci palle e batuffoli in giro per la casa.

