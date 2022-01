Alla fine ci siamo decisi. Dopo tanti dubbi, ripensamenti, tentennamenti abbiamo finalmente deciso di concederci l’onore di accogliere un cucciolo di cane nella nostra vita. E ora ricominciano le perplessità.

Qual è la razza più adatta a noi? Saremo in grado di gestire correttamente questo nuovo amico?

Sarà un gran casinaro o riusciremo ad educarlo come vorremmo?

Per quanto possa sembrare esagerato, sono domande più che legittime una volta presa la decisione.

Prendere un cane oltre ad un onore è anche un onere.

Ci regalano infatti tanta gioia ed amore incondizionato, ma ricordiamo sempre che non si tratta di giocattoli.

Accanto a tanta felicità assicurata troviamo anche diverse responsabilità che non possiamo ignorare.

Essere coscienti di questo è il primo passo per una scelta davvero consapevole!

Tantissimi pro e diverse responsabilità

Volendo considerare i pro e i contro della decisione di acquistare (o adottare!) un cane, diciamoci la verità, di contro difficilmente ne verrebbero in mente.

Dobbiamo però mettere in conto tutto ciò che ci aspetta dal momento in cui un piccolo ciclone a quattro zampe entrerà in casa nostra.

Conoscere vizi e virtù del cane scelto, nonché tutti i suoi bisogni in termini di cura e mantenimento è indispensabile.

Soprattutto se abbiamo in casa bimbi piccoli e gatti ci sono alcuni cani più pacifici di altri ed adatti a tale convivenza.

Inoltre, è importante essere informati sui pericoli a cui possiamo andare incontro ed ai quali possiamo esporli anche involontariamente.

Potremmo infatti far davvero far male ai nostri cani e gatti per un’abitudine sbagliata. Infine anche sotto il profilo comportamentale sarebbe opportuno sapere che c’è una coccola che facciamo al nostro cane senza sapere che può essere controproducente.

Affettuose e facili da addestrare, sono queste le razze di cane su cui puntare come primo cucciolo

Se siamo arrivati dunque a decidere per un bel cucciolo scopriamo insieme quali potrebbero essere i più adatti ad un cinofilo novello.

Affettuose e facili da addestrare, sono queste le razze di cane su cui puntare come primo cucciolo.

Tra i giganti buoni troviamo:

Golden Retriver;

Boxer;

Entrambe queste razze sono estremamente intelligenti e reattive agli stimoli.

Sono dei gran giocherelloni, bisognosi di coccole ed affetto ma piuttosto autonomi.

Tra i piccoli fuori ma grandi dentro troviamo:

Barboncino Toy;

Border Collie.

Anche queste due razze sono perfette per chi è alle prime armi con dei pelosetti.

Anche loro, estremamente vivaci ma facilmente addestrabili, possono regalare grandi soddisfazioni senza troppo impegno.

Ribadiamo in ogni caso che ogni animale merita il nostro tempo e tutte le nostre attenzioni.

Evitiamo dunque di acquistare cani se siamo consapevoli di non avere tempo o pazienza di prendercene cura.