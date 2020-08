In questo articolo andremo ad approfondire una possibilità innovativa per investire e guadagnare in modo ecosostenibile. Negli ultimi anni gli investitori hanno premiato l’approccio responsabile dei fondi etici e sta diventando sempre più forte l’interesse verso il benessere globale. Questa presa di responsabilità dei risparmiatori sta decretando il successo di molte start up. Gli investitori, infatti, pongono sempre più attenzione alla sostenibilità dei progetti e sempre più spesso scelgono di supportare piccole realtà imprenditoriali. La crisi economica sta spingendo sempre più giovani verso l’imprenditoria. Ma spesso le idee brillanti e le capacità si scontrano con un mondo bancario incapace di supportare le imprese.

Oggi però, le start up possono trovare nuovi investitori attraverso le piattaforme di crowd funding. Queste realtà mettono in relazione potenziali futuri soci facendo incontrare idee e capitali. E allora, vediamo come adottare un’oliva per guadagnare nell’high-tech e pagare meno tasse con l’equity crowd funding.

Uno per tutti, tutti per uno

Normalmente, un risparmiatore che desidera investire nel capitale di una società, deve recarsi in banca e investire in una società quotata. Questo meccanismo esclude la stragrande maggioranza delle imprese italiane. Realtà spesso valide e di gran valore ma troppo piccole per sostenere i costi della quotazione a Piazza Affari. Oggi però, molte piattaforme consentono di investire direttamente in piccole realtà imprenditoriali. Con il vantaggio di sostenere progetti innovativi proposti da giovani imprenditori italiani. Il crowd funding è proprio questo. Un’idea brillante diventa un’opportunità per molti e tutti gli interessati possono concorrere al successo di un’iniziativa. E possono ottenere guadagni e vantaggi fiscali, come ad esempio la detrazione fiscale del 50% degli investimenti in start up innovative. Abbiamo parlato recentemente dei bassissimi rendimenti offerti dai conti deposito, oggi vediamo come l’equity crowd funding possa costituire una possibilità di guadagno.

Adottare un’oliva per guadagnare nell’high-tech e pagare meno tasse

In questi giorni diverse realtà imprenditoriali stanno raccogliendo capitali attraverso il crowd funding. Tra queste anche società agricole che producono olive di alta qualità con metodologie all’avanguardia tecnologica. Questo investimento consente di supportare anche piccole realtà italiane e al contempo dare visibilità al settore agricolo del nostro Paese. L’Italia, infatti, è famosa nel mondo per l’alta qualità della propria filiera agroalimentare. Ma la carenza di investimenti rischia di penalizzare l’intero settore che si scontra con gli alti costi di gestione delle coltivazioni tradizionali. L’apertura agli investimenti dei privati cittadini può aiutare gli imprenditori agricoli a rendere più efficiente e redditizia la propria attività. Ma può anche contribuire alla ripresa economica del nostro Paese. La redazione ricorda che gli investimenti nel capitale delle imprese mettono, comunque, a rischio il proprio investimento. Consigliamo ai risparmiatori di rivolgersi sempre ad un professionista per investire in maniera consapevole.