Adottare un cucciolo meraviglioso e dolcissimo cambia la vita ma ci sono degli accorgimenti da dover fare

Tutti pazzi per gli amici a quattro zampe. Secondo l’ultima indagine di Altroconsumo, il numero di animali domestici in Italia continua a crescere: nel 2021 ha raggiunto quota 62 milioni. Molti possessori di animali ne hanno più di uno: il 62% possiede almeno un cane e il 56% ha almeno un gatto in casa. I motivi di questa tendenza in crescita sono facili da spiegare.

Animali domestici preziosi per il benessere psicologico

Adottare un cucciolo meraviglioso e dolcissimo migliora la qualità della vita. Chi vive con un animale da compagnia sta meglio grazie al legame di affetto che si crea tra uomo e animale. Otto bambini su dieci si sentono più sereni e tranquilli grazie alla presenza di un gatto in casa.

La percentuale risulta molto alta anche tra gli anziani, che dichiarano di avere avuto un miglioramento nella qualità della vita con un cane e con un gatto. Per ottenere il massimo beneficio dalla loro presenza, però, bisogna optare per il cucciolo che meglio si adatta allo stile di vita della famiglia.

Il primo passo è chiedersi se i bisogni dell’animale che tanto desideriamo sono o meno compatibili con il proprio ritmo di vita. Chi ha intenzione di prendere un cane deve mettere in conto che ogni giorno servirà accompagnarlo fuori casa a fare i suoi bisogni. Se invece il cucciolo ha a disposizione un giardino, questo problema ovviamente non si pone. Diversa la situazione se si sceglie un gatto: è un animale più autonomo, che può quindi gestire i bisogni nella sua lettiera.

Adottare un cucciolo meraviglioso e dolcissimo porta in famiglia serenità e benessere

Chi punta ad avere un cane deve essere disposto a fare movimento. Questi esemplari, soprattutto quando sono più giovani, hanno tanta voglia di correre e giocare. Ottima scelta anche se si hanno figli: badare al cagnolino sarà la molla perfetta per evitare che stiano troppo tempo davanti a videogiochi e televisione.

Portare a spasso il cane con papà e mamma è un ottimo modo di trascorrere del tempo all’aria aperta e rinforzare i legami famigliari. Per gli anziani, invece, meglio scegliere dei cani tranquilli, magari più “vecchietti” anche loro oppure dei gatti che anche essendo indipendenti sanno regalare comunque tanto affetto.

Chi ha dubbi può chiedere consiglio al veterinario

Nei cani c’è poi da considerare anche lo stato di salute del nuovo arrivato, prima di portarlo con sé a fare attività motoria all’aperto. La passeggiata è indicata per tutti, mentre chi preferisce la corsa dovrebbe comunque consultare prima il veterinario per un parere a seconda delle condizioni fisiche, di salute e della razza del cane.

Scegliere bene la razza è importante per avere un’idea generale delle loro caratteristiche estetiche e comportamentali. I Border Collie, ad esempio, tendono a essere cani attivi e vivaci, mentre i Carlini hanno un’indole tranquilla.

I trovatelli in canile possono essere un’esperienza davvero meravigliosa: spesso si tratta di animali che hanno una grande varietà di tratti nella loro personalità. Sono quindi compagni ricchi di sfaccettature e di carattere.

Vale lo stesso anche per i gatti: Persani, Sacri di Birmania e Maine Coon sono razze abbastanza tranquille, più vivaci gli American curl. Anche qui, i gatti sono una grande risorsa: per la vita in appartamento meglio scegliere, però, un cucciolo dal carattere equilibrato.