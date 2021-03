Esistono detergenti di ogni tipo, alcuni più aggressivi e altri più delicati. Spesso, però, capita di sottovalutare l’importanza di alcune accortezze, che invece bisognerebbe adottare durante e dopo l’utilizzo di ogni solvente.

La Redazione di ProiezionidiBorsa intende porre l’attenzione su alcuni comportamenti intelligenti, durante la fase delle pulizie. Adottare queste precauzioni quando si utilizza qualunque sapone è fondamentale per la propria salute e per quella di chi ci circonda.

Un utilizzo quotidiano

Che sia un solvente, un detersivo o un detergente, non cambia molto. Tutti questi sinonimi rappresentano modi diversi di chiamare un unico strumento fondamentale nella pulizia.

Non passa un solo giorno senza che ciascuno non utilizzi un qualsiasi detergente. Il problema è che spesso questo utilizzo è distratto e inconsapevole.

Quando tutti questi prodotti sono oggetto di impiego consapevole e intelligente sono prettamente innocui. Quando, però, vengono miscelati in modo distratto o impiegati in modo scorretto, possono rappresentare un problema per la salute.

Le precauzioni da adottare

Adottare queste precauzioni quando si utilizza qualunque sapone è fondamentale nella prevenzione di ogni problema. Innanzitutto bisogna sempre imparare a leggerne l’etichetta, per capire come impiegarli correttamente e cosa evitare.

Ogni detersivo è soggetto a una stringente normativa che richiede test severi di pericolosità. Il frutto di questo sono le etichette, che tutti dovrebbero leggere prima di ogni uso.

Mai miscelare i saponi

Come la Redazione spiega anche in questo precedente articolo, non bisognerebbe mai miscelare tra loro saponi diversi.

È escluso il solo caso in cui sia il produttore a specificarlo in etichetta. La combinazione di miscele diverse può anche arrivare a essere letale per chi la inala.

Al riguardo, esiste un’interessante guida del Ministero della Salute che approfondisce anche questo tema e a cui la Redazione rimanda per una lettura approfondita.

I simboli

Molti detergenti elencano precisi simboli sulle loro etichette. La croce di Sant’Andrea, ad esempio, indica un’azione irritante pericolosa di quel sapone a contatto con la cute. Per questo motivo, i saponi che la riportano, vanno sempre impiegati con appositi guanti di protezione.

Consigliamo anche di non travasare mai i saponi in altri recipienti e di non rimuovere mai le etichette, per le ragioni appena illustrate.

Sulle etichette è normalmente indicato anche il numero del produttore, a cui rivolgersi per ogni problema sospetto. Consigliamo anche di non rimuovere le protezioni per la salute dei bambini.