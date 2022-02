Si è svolta proprio nei giorni scorsi la tradizionale “festa internazionale del gatto”. Un appuntamento dedicato ai nostri amici felini che sempre di più abitano le nostre case. Una grandissima compagnia per tutti noi nei recenti periodi bui e soprattutto per gli anziani e per coloro che vivono da soli. Tutta la scienza medica avrebbe infatti riconosciuto l’importanza della “pet therapy” casalinga di cui dobbiamo ringraziare i nostri amici pelosi. Come ricordano le statistiche il gatto sarebbe ancora il secondo animale domestico più presente nelle nostre case dietro al cane. Oggi vedremo una razza particolare, che ha delle caratteristiche fisiche tutte sue, ma un carattere particolarmente docile. Non è tra i più venduti in Italia, ma si sta comunque conquistando delle fette importanti di mercato anche perché adora giocare con i bambini ed è molto intelligente.

Quel suo nome che ricorda la nostra storia

Il “gatto Abissino” ricorda a molti di noi una parte importante e contrastata della nostra storia. Dotato di ottima salute, riconosciuta sia dai veterinari che dai padroni, questo micio, particolarmente vivace e atletico, presenta 2 doti particolarmente curiose:

è un instancabile compagno di giochi dei nostri bambini;

ma è anche un’incredibile golosone.

Assomiglia in questo molto di più ai cani, che come ben sappiamo, difficilmente tengono a bada l’appetito. Leggendo anche i forum di opinioni dei proprietari dell’Abissino, quasi tutti sottolineano come questo gatto chieda sempre da mangiare. In questo è un eterno miagolone. Mediamente arriva a pesare tra i 4 e i 7 kg e lo troviamo dal pelo color cannella a tante altre tonalità.

Adora giocare con i bambini e gode di ottima salute questo gatto che sa conquistare l’affetto anche dei più duri di cuore

Qualcuno scherzosamente accusa l’Abissino di essere un pozzo senza fondo per quanto riguarda il mangiare. Se decidiamo di investire in questo gatto, teniamo conto proprio della sua richiesta continua di cibo. Trattandosi di un gatto atletico, scattante e quasi mai fermo, brucia calorie molto facilmente. Nonostante la sua voglia continua di avere la ciotola piena, non è una razza che tende al sovrappeso. Gode di ottima salute ma non dimentichiamoci anche la sua intelligenza. Unita all’equilibrio, che fanno di questo compagno un esemplare consigliato anche nell’educazione. Pur essendo infatti super dinamico, accetta i rimproveri e le sgridate con assoluta moderazione, senza reagire e perdere le staffe.

