La maggior parte della popolazione adulta ne beve almeno una tazzina al giorno, quasi per sfizio. Si ingerisce questa bevanda anche per stare svegli e mantenere attive le capacità cognitive. Ma per ora nessuno avrebbe mai pensato che il suo consumo migliorasse le attività fisiche anche in modo evidente. Così adesso tutti vogliono bere questa bevanda per mettere il turbo alle proprie prestazioni.

Bere il caffè è quasi una moda. La tazzina di caffè è un rito dopo un pasto, al mattino a colazione o nel pomeriggio per darsi una scossa. Presto potrebbe anche diventare un’abitudine salutare per chi volesse migliorare le proprie performance fisiche. Infatti uno studio ha dimostrato l’effetto benefico della caffeina sulle attività fisiche, quindi anche su tutte quelle sportive.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Adesso tutti vogliono bere questa bevanda per mettere il turbo alle proprie prestazioni

Una recente ricerca ha approfondito gli effetti della caffeina sulle prestazioni sportive. Lo studio è stato condotto da un team di ricercatori della Charles University di Praga e della Academy of Physical Education di Katowice. La metodologia della ricerca e i risultati, sono pubblicati sul Journal of the International Society of Sports Nutrition. Si possono leggere a questo link.

Quale è stata la sorprendente scoperta di questo studio? La ricerca è stata condotta su 21 donne di età media di 23 anni che hanno svolto attività di allenamento in sessioni settimanali. L’allenamento svolto era di attività fisica di resistenza, ovvero allenamento con pesi, come bilancieri, manubri e bande elastiche. Un gruppo un’ora prima di iniziare l’allenamento assumeva quantità significative di caffeina (tra 3 mg/kg, e 6 mg/kg di peso corporeo).

I risultati del test hanno dimostrato che la caffeina migliora le prestazioni fisiche. In particolare, le atlete del gruppo che aveva assunto caffeina, mostravano una maggiore forza a livello massimale rispetto al gruppo senza caffeina. Inoltre, queste avevano una maggiore resistenza e mostravano e una maggiore capacità di tenuta sotto tensione. Non solo, a due gruppi era stata data la caffina in quantità diverse e i risultati sono stati differenti. Le atlete del gruppo che aveva assunto maggiore caffeina hanno mostrato prestazioni migliori sia per livello di forza che in resistenza allo sforzo.

In conclusione

La dimostrazione di questo esperimento è che l’assunzione di dosi maggiori di caffeina porta a prestazioni fisiche migliori. Quindi una tazzina di caffè un’ora prima di una prestazione fisica può essere consigliata perché migliora la performance.

Approfondimento

3 mosse per perdere peso, essere in forma e avere un fisico perfetto