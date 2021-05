Le lenticchie sono note a tutti per le infinite proprietà nutritive, ricche di fibre, ferro e vitamine. Contengono pochi grassi insaturi, sono famosi antiossidanti, contrastano la stitichezza e il loro apporto di fosforo e tiamina aiuta la memoria. Non hanno glutine quindi possono essere integrate nella dieta alimentare dei celiaci e intolleranti. Quando si preparano, almeno una volta a settimana, l’abitudine è quella di cucinarne grandi quantità, visto che necessitano di lunghe cotture. Non è raro che avanzino per giorni, finendo poi per gettarle, perché stufi della stessa pietanza. Ma adesso se avanzeranno le lenticchie si potranno preparare in poco tempo ottime polpettine saporite che contengono solo 30 calorie.

Polpette vegetariane light con 30 calorie

Non è detto che i cibi leggeri e vegetariani siano insapori e poco gradevoli alle papille gustative. La ricetta delle polpette rappresenterà un perfetto antipasto, un secondo o un aperitivo sfizioso da servire agli amici, mantenendosi in forma. Gli ingredienti per 20 polpette sono:

200 gr di lenticchie della varietà che si preferisce;

un uovo;

una cipolla e/o aglio;

2 cucchiai di pangrattato;

olio extra vergine;

formaggio grattugiato;

sale e pepe.

Si possono utilizzare le lenticchie integre o si può scegliere di frullarle in un mixer. Successivamente metterle in una ciotola capiente, aggiungere il resto degli ingredienti e mescolarli molto bene con una forchetta. Con l’aiuto di un cucchiaio creare delle polpettine e disporle in una teglia foderata con carta forno. Cucinarle in forno preriscaldato a 180-200 gradi per 20 minuti, finché non si vedrà la crosticina croccante sulla superfice. Si potranno accompagnare con dell’humus o salsa yogurt.

Le varianti

Per chi desidera un sapore più speziato ed esotico, nell’impasto si potrà aggiungere curcuma, peperoncino, oppure il curry o coriandolo. Se verranno fritte le calorie saliranno ma saranno prelibate da gustare. Quindi adesso se avanzeranno le lenticchie si potranno preparare in poco tempo ottime polpettine saporite che contengono solo 30 calorie.