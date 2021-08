Ieri è stata una seduta tranquilla per le Borse, anche a causa degli scarsi volumi. Anche se il denaro non dorme mai e le Borse non vanno in vacanza, gli operatori invece si prendono le meritate ferie. Ma anche con una scarsa attività sui mercati comunque la Borsa di Milano guarda al prossimo target, che sta a quota 27.000 punti. In Borsa 2 settori sprintano, promettono nuovi rialzi e spingono Piazza Affari a nuovi record, quello dei bancari e del lusso. Ieri i prezzi di Moncler hanno realizzato il massimo storico. Adesso Piazza Affari punta all’ambizioso traguardo e questo titolo ad un’esplosione rialzista nelle prossime settimane.

Il target dei 27.000 punti è a portata di mano anche se i volumi sono scarsi e siamo nelle due settimane centrali d’agosto. Ma è proprio quando il mercato sonnecchia che si piazzano i colpi a sorpresa.

Adesso Piazza Affari punta all’ambizioso traguardo e questo titolo ad un’esplosione rialzista

Osserviamo un grafico a barre dell’indice Ftse Mib e uniamo con una linea il minimo del 28 gennaio 2021 e del 20 luglio 2021. Poi uniamo il massimo del 6 aprile e dell’8 giugno. Alla fine di questo esercizio si sarà disegnato un canale all’interno del quale i prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari si stanno muovendo. Si potrà anche notare come le due linee di tendenza siano perfettamente parallele. Il 20 luglio i prezzi hanno toccato il bordo inferiore del canale e adesso sono orientati verso quello superiore. Attualmente questo passa per quota 26.900/27.000 punti. Ecco perché il prossimo ambizioso target è proprio 27.000 punti.

Nella seduta di oggi, se il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) supererà il massimo di 26.300 punti, salirà fino a 26.400 e probabilmente a 26.500 punti. Se i prezzi scenderanno sotto 26.150 punti, caleranno fino a 26.000 punti.

Ieri Moncler ha raggiunto il massimo assoluto a 61,5 euro, poi ha corretto in finale di seduta per chiudere a 61,2 euro. Il titolo adesso guarda al primo target dei 65 euro. Se oggi i prezzi superassero i 61,5 euro saliranno fino a 62 e forse a 63 euro. Ma nelle successive sedute metteranno nel mirino i 70 euro. Se, invece, il titolo oggi scenderà sotto 60 euro i prezzi caleranno fino a 59 euro. Ma potrebbero non fermarsi e arrivare fino a 58 euro.

