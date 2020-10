Utilizzando un appartamento si usufruisce di una serie di servizi per rendere più comodo il nostro abitare. Stiamo parlando di luce, gas, acqua, telefono. Servizi che ci vengono offerti da società private o pubbliche e che sono intestati a chi li utilizza, l’utente.

Se entri in un appartamento con le utenze ancora intestate al vecchio inquilino, devi fare le volture. Ovvero devi intestarle a tuo nome. E se non lo fai che accade? Adesso pagherai multe salatissime se non hai fatto questa operazione sulle tue utenze domestiche.

È importante che una volta entrati in un appartamento, le utenze domestiche vengano intestate a chi vi abita. È naturale quando si acquista casa, ma non lo è quando si subentra in affitto ad un inquilino.

Quando si va ad abitare in un nuovo appartamento, la prima cosa da fare sono le volture. Ossia, cambiare l’intestazione nel contratto delle varie forniture. È una operazione semplice, che non prevede nessuna sospensione del servizio.

Si cambia semplicemente il nome dell’utente. Con una vecchia bolletta si individuano i codici utente relativi a quella fornitura. Codici che serviranno per il cambiamento della intestazione della fornitura.

Il precedente inquilino

Può accadere che il nuovo inquilino si dimentichi di fare il cambio dell’utenza. Magari per sincera smemoratezza, magari per fatica nel fare la pratica. Magari anche per interessi personali. Attenzione, perché non fare le volture prevede delle multe. Perché la voltura di luce e gas è obbligatoria quando si entra in una abitazione con contatore attivo.

In caso l’inquilino precedente fosse moroso, i debiti non ricadono sul nuovo inquilino. I fornitori di luce e gas non possono pretendere che i debiti del precedente utente ricadano sul nuovo utente. Quindi qualunque fosse la situazione del vecchio inquilino dell’appartamento, con una voltura si riparte da zero. Liberandosi da qualsiasi responsabilità sulla precedente gestione.

