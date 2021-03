Se stiamo giustamente combattendo la nostra personale crociata contro i batteri, adesso che lo sappiamo non mangeremo mai più davanti al pc. Secondo gli esperti, soprattutto ora che molti di noi lavorano in smartworking, la tastiera del pc diventa un vero proprio ricettacolo di microbi e batteri. Vediamo assieme agli Esperti della nostra Redazione come intervenire per evitare che la casa diventi un campo di battaglia.

La tastiera del computer è un “meeting” di germi

Adesso che lo sappiamo non mangeremo mai più davanti al pc, perché questa superficie è una delle preferite in assoluto su cui i germi proliferano. Pensiamo che una tastiera è in grado di ospitare un numero di batteri fino a 500 volte superiore a quello dell’asse del water. Cifre impressionanti, che ci danno l’idea di come questa superficie che utilizziamo quotidianamente, sia davvero pericolosa per la nostra salute. Passando parecchie ore davanti al computer, è normale fare uno spuntino. Le briciole che cadono e si depositano tra le fessure dei tasti favoriscono la riproduzione di germi e batteri.

Computer e telefono

Se poi, come spesso accade, lavoriamo simultaneamente davanti al pc, aiutandoci con lo smartphone, proviamo a pensare quanti microbi ci girano intorno. Per questo motivo, cerchiamo di detergere queste superfici con dei liquidi disinfettanti, almeno una volta al giorno. Allo stesso modo, facciamo particolare attenzione agli auricolari e a dove li depositiamo. Sì, perché anche metterli semplicemente in tasca, nella borsetta o nella valigetta, significa esporli ai batteri. Gli stessi, che poi per forza verranno a contatto con le nostre orecchie.

Tutte le maniglie di casa

Se la tastiera del computer e quella del telefono sono tra le superfici preferite dei germi, non dimentichiamo tutte le maniglie di casa. Da quelle delle finestre, a quelle delle porte, fino a tutte quelle del frigorifero, del forno e del microonde. Senza contare tutti gli interruttori di casa ed eventuali rampe di scale con i corrimani. Soprattutto in questo periodo, sono tutti potenziali nidi di proliferazione di batteri e germi. Una disinfezione giornaliera aiuterà a combattere la presenza di questi esseri nella nostra casa.

