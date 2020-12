Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ancora una volta le nostre nonne avevano ragione: mangiare il gelato artigianale d’inverno fa bene alle nostre difese immunitarie. Quando eravamo piccoli, nonni e genitori, al primo mal di gola stagionale, ci dicevano che mangiare gelato al limone poteva aiutarci. Un concetto allora difficile da capire, ma che invece l’attuale scienza alimentare ha spiegato con successo. Un gelato fatto in casa, o comunque di produzione artigianale e con ingredienti naturali, ci dona sali minerali, vitamine e tanti rinforzanti per le ossa. Adesso che lo sappiamo ecco perché mangeremo tutti il gelato d’inverno per rinforzare il nostro organismo e allontanare gli acciacchi di stagione.

I nutrienti naturali

È bene subito specificare cosa porta in dote un gelato artigianale al limone, alla frutta, frutta secca o cioccolato:

vitamina E;

calcio;

vitamina A;

fosforo;

vitamina B6 e B12;

sali minerali;

vitamina D;

Con tutti questi nutrienti naturali benefici, le ossa, i muscoli e il sistema immunitario sono i primi a beneficiare dell’azione del gelato sul nostro organismo. Ecco perché, si usa ancora dire che il gelato al limone allevia il mal di gola. Tanti pediatri, infatti lo prescrivono ancora ai bambini sofferenti e influenzati.

Fa bene anche al cervello

Adesso che lo sappiamo ecco perché mangeremo tutti il gelato d’inverno per rinforzare il nostro organismo e anche la nostra mente. È riconosciuto, infatti, il potere terapeutico del gelato artigianale, soprattutto al cioccolato e alla frutta secca, sul nostro cervello. I contenuti di questi gusti, così come in natura i suoi alimenti, fanno bene il nostro cuore perché aumentano la produzione di serotonina.

Mangiare gelato d’inverno porta inconsciamente un messaggio del cervello all’organismo di felicità e libertà. In più, contenendo il triptofano nel latte, riduce il livello di stress, permettendo al sistema nervoso di rilassarsi prima di dormire. È quindi consigliata una pallina di gelato al limone, alla frutta, al cioccolato, o alla frutta secca per rinforzare l’organismo e la mente soprattutto prima del sonno. Rimandiamo anche i nostri Lettori al nostro articolo sottostante che suggerisce la ricetta del gelato al caffè fatto in casa.

