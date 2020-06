Adesso che lo sai, mangerai pistacchi tutti i giorni. Infatti i pistacchi sono miracolosi. Chi lo avrebbe mai detto! Uno studio ha infatti dimostrato che il pistacchio ha tantissime proprietà benefiche. Dalla lotta contro l’invecchiamento alle proprietà antinfiammatorie, fa benissimo alla nostra salute. Si tratta di un vero e proprio elisir di lunga vita. Scopriamo quindi insieme tutte i benefici che può darci il pistacchio. Adesso che lo sai, mangerai pistacchi tutti i giorni.

Giornata dura? Un pistacchio potrebbe risollevarti l’umore

Abbiamo quindi visto che i pistacchi hanno tantissime virtù. Tra queste, la capacità di migliorare il nostro umore. Ciò avviene grazie a un amminoacido presente in questo frutto, che è il triptofano. Questo elemento infatti, aumenta i livelli di serotonina. Addio serate tristi e benvenuti pistacchi!

I pistacchi fanno ingrassare? Forse la realtà è un’altra

Sappiamo tutti che i pistacchi contengono non poche calorie. Questa è un po’ la pecca di molti frutti secchi a guscio. Ma in realtà molti studi associano i pistacchi proprio alla perdita di peso. Pare infatti abbiano l’abilità di stimolare il metabolismo, aiutando così il nostro corpo a perdere peso. In più hanno un forte potere saziante, che non ci farebbe continuare a spizzicare snack qua e là. Se volete seguire una dieta equilibrata, noi consigliamo una porzione ben precisa. 55 grammi di pistacchi al giorno saranno più che sufficienti!

Rimanendo in ambito estetico, i pistacchi sono ottimi anche per i capelli e la pelle. Sono anche potentissimi contro l’invecchiamento grazie alla vitamina E di cui sono ricchi!

Problemi cardiovascolari? Prova questa soluzione

Il consumo di pistacchi è legato al benessere cardiovascolare. Pare infatti che questo frutto riduca il colesterolo cattivo nel sangue e aumenti quello buono. Inoltre, aiutano le funzioni cerebrali.

Attenzione però: quelli di cui stiamo parlando sono i pistacchi al naturale. Dimenticatevi quelli salati in busta che trovate al supermercato! I benefici verranno solo dalla natura.

Insomma, abbiamo constatato che davvero i pistacchi sono un elisir di lunga di vita. Adesso che lo sai, mangerai pistacchi tutti i giorni, giusto?