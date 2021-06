Farà anche bene il sole che ci accompagna per tutta l’estate ma per certe cose proprio è un guaio. E non ci riferiamo al caldo e all’afa che non ci fanno dormire alla notte ma in questo caso al bucato. Adesso basta bucato ingiallito dal sole con questi rimedi pratici e veloci che è proprio il caso di dire abbiamo ereditato dalle nonne. Se non abbiamo la lavasciuga e abbiamo ancora l’abitudine di stendere i panni in maniera classica ecco qualche consiglio utile per evitare che i nostri capi assumano i colori di una bandiera.

L’acido citrico è una di quelle soluzioni che non ci tradisce mai in questi casi. Le sue virtù pulenti, sbiancanti e detergenti non sono un mistero ed è sempre il salvataggio in calcio d’angolo per qualsiasi generazione.

Prendiamo una bacinella con un litro d’acqua e versiamo al suo interno circa 150 grammi di acido citrico.

Immergiamo i capi che sono rimasti ingialliti dall’azione del sole e lasciamo agire in ammollo per 3/4 ore senza avere paura che si rovinino.

Dopodiché risciacquiamoli anche a mano e facciamoli asciugare ovviamente all’ombra e saranno belli e puliti come nuovi.

Molto valido anche questo sistema

Per la nostra missione funzionano bene anche i vari aceto, limone e bicarbonato ma questo lo sappiamo già. Un altro sistema infallibile è usare il percarbonato di sodio. Chi non lo conosce non si spaventi per il nome perché è uno degli ingredienti più usati in tutti i comuni detersivi che usiamo quotidianamente. Questa soluzione garantisce una smacchiatura addirittura più efficace della candeggina ma meno invasiva dal punto di vista chimico.

Possiamo utilizzarlo sia in lavatrice con un ciclo a partire dai 50° ma anche comodamente a mano se il capo da sbiancare non è una tenda o un lenzuolo di ampie dimensioni.

Prendiamo una bacinella d’acqua e versiamo la quantità di prodotto che ci viene consigliata sulla confezione in base alla sua concentrazione.

Lasciamo in ammollo per tutta la notte e al mattino successivo risciacquiamo per ottenere il risultato sperato.

