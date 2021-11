Comprarsi l’albero di Natale già fatto o il presepe preconfezionato è una scelta naturalmente rispettabile, ma può far pensare ai nostri ospiti che abbiamo poca personalità. Certo, risparmieremmo del tempo ma sicuramente non dei soldi. Inoltre, creare delle decorazioni a casa è anche un momento che possiamo regalarci. Nella vita frenetica di tutti i giorni è difficile trovare qualche momento per stare insieme con la propria famiglia. Natale, certamente, è uno di quelli ma può assumere un significato ancora diverso se lo abbiamo preparato insieme. Arriveremmo al Natale avendoci pensato molto e avendo dedicato la risorsa più preziosa che abbiamo ai nostri cari: il tempo. Ecco gli addobbi natalizi fai da te facili e poco costosi per una casa elegantissima.

Usiamo il patchwork

Per chi non conoscesse il patchwork chiariamo che si tratta di un’unione di varie toppe. Dobbiamo trovare dei piccoli pezzi di tessuto di colore (e tipologia) diversi e unirli cucendoli insieme. Possiamo realizzare dei bellissimi centritavola o delle palle dell’albero di Natale moderne. Oppure, possiamo anche usare queste decorazioni per abbellire i nostri svuota tasche e ripostigli. Per chi ha molta manualità, con la tecnica del patchwork possiamo realizzare anche degli abiti per dei piccoli Babbo Natale.

Un’altra tecnica, che è economica ma ci può far realizzare delle cose bellissime, è il découpage. Ci basteranno qualche pallina in polistirolo e della colla vinilica. Facciamo passare del fil di ferro in mezzo alla pallina di polistirolo e la pieghiamo in un’estremità. Appendiamo la pallina e la rivestiamo di colla vinilica. Andiamo poi ad applicare delle immagini natalizie e facciamo asciugare. Se riusciamo poi a procurarci una vernice trasparente, allora possiamo creare proprio un capolavoro. Basterà farla cadere sulla palla ormai asciutta per fissare così per sempre l’immagine scelta.

Se siamo amanti dei centrotavola, non possiamo non pensare a crearne uno noi. Possiamo recuperare facilmente delle pigne, della colla vinilica, della neve spray e dei piccoli rametti di abete. Possiamo unire a nostro modo tutti questi elementi con l’unica raccomandazione di creare un centrotavola di forma rotonda. Si adatta meglio alla disposizione dei piatti e del vino sulla tavola. Una volta che abbiamo incollato insieme tutti questi elementi, possiamo spruzzare uno spray del nostro colore preferito per dare al centrotavola un tocco di estro e vitalità.

