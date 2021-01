Tra i nemici più temibili da combattere con l’avanzare dell’età ci sono sicuramente le rughe. E poche sono più temute delle famigerate zampe di gallina, cioè quelle rughe sottili che si sviluppano nel contorno occhi, e diventano particolarmente evidenti quando ridiamo o sorridiamo.

Sebbene la formazione delle rughe sia un processo naturale e inarrestabile causato dall’avanzare dell’età, possiamo correre ai ripari per limitarle al massimo.

Anche per le famigerate zampe di gallina, esistono degli ottimi rimedi naturali che possiamo provare tutti a casa. Potremo finalmente dire addio zampe di gallina con questi rimedi naturali.

Il classico cetriolo

Le fette di cetriolo sugli occhi non sono soltanto una trovata ingegnosa dei cartoni animati e dei film comici, ma funzionano davvero. Il cetriolo, grazie alle sue proprietà idratanti, è un toccasana per il benessere della pelle. È anche ricco di vitamina E, perfetto per combattere le rughe. Ecco qualche consiglio per incorporarlo nella nostra beauty routine.

Acqua di rose

Addio zampe di gallina con questi rimedi naturali: uno dei più importanti è l’acqua di rose.

L’acqua di rose è uno dei prodotti beauty più semplici e naturali che esistano. È miracolosa non solo come tonico e per la pulizia del viso, ma è anche particolarmente indicato per combattere le zampe di gallina.

Un trattamento quotidiano con un dischetto imbevuto di acqua di rose prima di andare a letto darà risultati straordinari.

Mai dimenticare l’idratazione

La mancanza di idratazione corretta è il nemico principale della nostra pelle, nonché spesso la causa della comparsa e dell’aggravamento delle rughe.

Ricordiamoci sempre di bere tanta acqua, che ha innumerevoli benefici per tutto l’organismo, e anche per combattere le rughe premature sul viso. Teniamo sempre a portata di mano una bottiglia d’acqua o una borraccia.

Coccoliamoci regolarmente con una maschera

Una maschera idratante e nutriente può essere esattamente quello che ci vuole per combattere le rughe. In particolare, una maschera allo yogurt è perfetta in queste occasioni.

Uniamo un cucchiaio di yogurt bianco a un cucchiaino di miele, distribuiamo la maschera sul viso e lasciamo in posa per circa 10 minuti prima di risciacquare.

La nostra pelle ci ringrazierà e avrà una marcia in più per combattere le rughe.