Quante volte ci capita di aprire il cassetto della frutta del frigorifero e scoprire che le zucchine sono marcite, le carote ammuffite e il broccolo è ingiallito. Forse abbiamo lasciato trascorrere troppo tempo dal giorno dell’acquisto, oppure semplicemente non abbiamo prestato troppa attenzione a un piccolo ma importante particolare.

La maggior parte della frutta e verdura conservata nel frigorifero rilascia nel tempo dell’acqua. Questa umidità si deposita nel cassetto della frutta e verdura in basso al frigorifero, portando i nostri prodotti a marcire. Considerando poi i problemi di condensa che potremmo avere con alcuni frigoriferi, l’accumulo di acqua potrebbe essere eccessivo. Possiamo intanto risolvere l’eccessiva condensa nel frigorifero con questi 2 accorgimenti preziosi. Per evitare che marciscano frutta e verdura, invece, ecco come intervenire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Gli usi alternativi delle cose quotidiane

Utilizzando quotidianamente un oggetto si finisce sempre per scoprirne usi alternativi. E così si scopre che anche la carta da cucina può essere utilizzata per qualcosa di più della semplice pulizia delle superfici.

Questi pratici tovaglioli hanno capacità assorbenti davvero notevoli. Sono ottimi per assorbire piccole quantità di acqua e altri liquidi e ci vengono così in soccorso in molte occasioni. Ma ci sono usi anche più sorprendenti che potremmo non aver considerato.

A quanto pare, i tovaglioli di carta possono aiutarci a mantenere fresche le verdure.

Addio verdura floscia e frutta marcia in frigorifero, perché con questo comunissimo accessorio possiamo conservare la spesa più a lungo

A volte la frutta e la verdura vanno a male molto velocemente, non dandoci il tempo di consumarli, e a nessuno piace buttare via e sprecare il cibo. Certamente ci sono molte idee per riutilizzare gli scarti alimentari e risparmiare soldi, ma è anche una cosa utile non lasciare che il cibo si rovini. Ed ecco che i fogli di carta da cucina vengono in nostro soccorso e ci aiutano a mantenere i prodotti freschi. Come? È piuttosto semplice.

Tutto ciò che dobbiamo fare è rivestire il cassetto della frutta e verdura con salviette di carta prima di deporci i nostri prodotti. Siamo accorti però a sostituire i tovaglioli di carta da cucina ogni volta che aggiungiamo nuovi prodotti. Ciò garantisce una freschezza delle nostre verdure più a lungo.

Se abbiamo una busta di lattuga o di spinaci che vorremmo conservare freschi, può essere utile aggiungere un tovagliolo di carta direttamente nel sacchetto.

Addio quindi verdura floscia e frutta marcia in frigorifero, perché con questo comunissimo accessorio possiamo conservare la spesa più a lungo. E tenere anche il frigorifero più pulito.