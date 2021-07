Andare in spiaggia a prendere il sole e addormentarsi ascoltando il rumore delle onde per molti è una delle attività più belle e attese dell’anno. Del resto, poche cose riescono a rilassarci e a farci scordare i piccoli problemi quotidiani come un’intera giornata passata sul lettino del lido. Per questo motivo, in moltissimi, appena hanno una mezza giornata libera dal lavoro, o anche qualche ora, decidono di recarsi verso il mare.

La sabbia fastidiosa

Accanto a tutti gli aspetti positivi della spiaggia di cui abbiamo appena parlato, ce ne sono ovviamente anche di meno piacevoli. Tra questi, senza dubbio, non possiamo non nominare la fastidiosissima sabbia. Per la sua consistenza e per le quantità con cui siamo soliti averne a che fare, la sabbia si presenta come una vera e propria scocciatura. Difatti, si deposita ovunque, e non solo sui costumi. Anche su infradito, magliette e teli. Bene, proprio a tal proposito, oggi parleremo di una tecnica per far tornare i teli da mare puliti e privi di sporco.

Addio teli da mare sporchi e opachi grazie a questo rimedio senza rivali

Oltre a sporcare i teli, la sabbia provoca sul tessuto anche altre conseguenze. Difatti, con essa vanno a depositarsi anche altri agenti di sporco e per questo motivo non è raro trovare macchie di diverso tipo. Dato che si tratta di un accessorio che usiamo diverse volte e per molte ore al giorno, è necessario trovare una soluzione. Dunque, un metodo che possa funzionare efficacemente, liberandolo definitivamente dalle macchie. Infatti, addio teli da mare sporchi e opachi grazie a questo rimedio senza rivali.

Ci riferiamo alla possibilità di sfruttare l’olio d’oliva per la pulizia dei nostri asciugamani da mare. Per farlo, dovremo semplicemente applicare l’olio direttamente sulle macchie più ostinate, che solitamente si rivelano essere di catrame. Lasciare che questo ingrediente agisca per qualche minuto e, successivamente, sciacquarlo via con acqua. Concludiamo poi il lavaggio anche con l’aiuto del sapone di Marsiglia e, in pochi minuti, l’asciugamano tornerà nuovo come il primo giorno. Liberandosi così non solo delle macchie e dei residui di sabbia, ma anche del colore opaco che lo interessava.