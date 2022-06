La torta salata ha una lunghissima lista di qualità che spiegano perché sia così amata e cucinata 365 giorni l’anno. Una su tutte: è facile da fare anche per chi non ha spiccate doti culinarie, permettendo di preparare un pranzo o una cena degni di questo nome.

La torta salata, poi, si assesta quasi sempre ai vertici della classifica dei “salva pasto” per eccellenza. Infatti, quando non sappiamo cosa cucinare è proprio lei che ci salva in breve tempo da indecisione e crampi di fame. Inoltre, quando non sappiamo cosa metterci dentro, non servirebbe andare a fare la spesa perché basterebbe aprire il frigorifero per trovare l’illuminazione.

Solitamente, la classica accoppiata è quella spinaci e ricotta, veloce, cremosa e saporita. Ora, però, che ci avviamo verso l’estate entrambi iniziano a scarseggiare e per questo sarebbe meglio optare per ingredienti più di stagione.

Proprio in questo articolo scopriremo una farcitura ideale, gustosa e light, che sfrutta gli ortaggi tipici del periodo. Tuttavia, non ci saranno né fiori di zucca o peperoni, con cui possiamo fare un’insalatona strepitosa come piatto unico, ma un mix di verdure ancora più attese.

Ingredienti

Un rotolo di pasta sfoglia (andrebbe bene anche la brisè);

400-500 grammi di melanzane;

una zucchina di medie dimensioni;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale q.b.;

5-8 foglie di basilico fresco;

un cucchiaio colmo di pecorino romano;

100 grammi di provola o scamorza affumicata;

300 grammi di pomodorino.

Addio spinaci e ricotta, per farcire la pasta sfoglia d’estate e fare una torta salata irresistibile proviamo questo ripieno gustosissimo

Iniziamo lavando le melanzane, togliendo le due estremità finali e tagliandole grossolanamente a cubetti. Versiamo due cucchiai di olio Evo in una padella, versiamo le melanzane, condiamo con un po’ di sale e facciamo cuocere per 10 minuti.

In questa fase sarebbe importate mescolare spesso, impostare una fiamma medio-bassa e lasciare la padella aperta. Completata la cottura, trasferiamo le melanzane all’interno di un mixer e frulliamole insieme al basilico, al pecorino e a un altro filo d’olio Evo.

Ora passiamo alle zucchine e, dopo averle lavate e aver tolto le estremità finali, affettiamole con una mandolina e grigliamole per 1 minuto a lato.

Per farlo possiamo usare anche una comune bistecchiera o una padella ma l’importate è che sia cosparsa di sale.

A questo punto tagliamo a cubetti la provola/scamorza e laviamo e tagliamo a metà il pomodorino, mettendolo a scolare.

Uniamo tutti gli ingredienti

Una volta pronti tutti gli ingredienti assembliamo la nostra torta salata. Srotoliamo la pasta sfoglia all’interno di una teglia, bucherelliamo il fondo con una forchetta e foderiamolo con le zucchine arrostite.

Poi, copriamo con la crema di melanzane, aggiungiamo la provola/scamorza tagliata a cubetti e completiamo posizionando i pomodorini a testa in giù. Infine, cuociamo in forno ventilato a 180°C per 30-40 minuti.

Quindi, addio spinaci e ricotta, per farcire la pasta sfoglia d’estate ecco un condimento ricco e leggero che soddisferà stomaco e palato.

