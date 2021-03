La sudorazione è un vero problema per molti di noi, un problema che può inibirci e metterci a disagio quando siamo con gli altri. Quante volte vorremmo metterci una camicia che ci sta particolarmente bene ma alla fine evitiamo per paura ci faccia sudare troppo? Oppure siamo a una riunione o a un colloquio di lavoro e limitiamo i movimenti per paura si vedano gore e aloni sotto le ascelle? Ma da oggi possiamo dire addio per sempre alle ascelle pezzate se compriamo vestiti in questo tessuto naturale. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Un tessuto dalle mille qualità

Il bambù è una pianta che si adatta a diversi tipi di terreno e di clima, tanto che è facile trovarla anche nei giardini di casa nostra. Per crescere sana non ha bisogno di alcun tipo di pesticida o concime non naturale.

Oltre a ricavarne legno per mobili e oggettini vari, una volta essiccata questa pianta può essere utilizzata in mille modi diversi. Tra questi, quello che oggi più ci interessa: può diventare un tessuto unico per bellezza e qualità.

La fibra di bambù è sempre più utilizzata dalle industrie tessili. Inizialmente impiegata soprattutto per la biancheria da bagno, oggi questa fibra è una pregiata alternativa al cotone anche per camicie, pantaloni e quant’altro.

Addio per sempre alle ascelle pezzate se compriamo vestiti in questo tessuto naturale

Il tessuto di bambù sembra essere quasi miracoloso. Grazie alle sue proprietà, assorbe l’umidità e scongiura il depositarsi di batteri e acari della polvere. Inoltre, non è fantascienza, emanando degli ioni negativi contrasta l’impatto inquinante degli impianti elettrici di casa nostra e assorbono le onde elettromagnetiche.

Ma ciò che più ci importa in questa sede è la sua qualità traspirante e deumidificante.

Il tessuto di bambù, essendo provvisto di piccoli cuscinetti d’aria, favorisce la traspirazione della pelle come nessun altro tessuto. È anche un tessuto delicatissimo, consigliato per chi ha una pelle molto delicata, soggetta a dermatiti ed allergie.

Oggi è facile trovare in vendita vestiti in bambù, a prezzi anche modici. Se soffriamo di sudorazione eccessiva, ci cambierà la vita.