Un problema che moltissimi di noi che viviamo in condomini o villette a schiera hanno sono i piccioni. Questi uccelli infestanti si posano sui nostri balconi e sulle terrazze, sui davanzali e sui cornicioni e sporcano tutto quanto. Probabilmente le abbiamo già provate tutte, ma i pennuti si ostinano a posarsi e a sporcare con le loro deiezioni.

In commercio ci sono numerosi rimedi molto costosi, dai fili elettrificati ai dissuasori sonori, ma oggi vogliamo svelare un trucco fai da te. Ecco in che modo possiamo dire addio per sempre ai fastidiosi piccioni e ai loro escrementi sul balcone grazie a questa soluzione a zero costo.

Un uccello da tenere alla larga più possibile

I piccioni sono tristemente soprannominati i “ratti volanti” e in effetti con i roditori condividono molte caratteristiche. Vivono in gruppi numerosi, si riproducono a dismisura e lasciano ricordini poco piacevoli vicino alle nostre case.

Molto spesso quando cerchiamo di pulire i loro escrementi ci rendiamo conto che è molto difficile e le superfici sono rovinate per sempre. Inoltre, possono anche trasmettere certe malattie pericolose per l’uomo come la toxoplasmosi e altre infezioni.

Per tutti questi motivi è evidente che è molto meglio prevenire l’arrivo di piccioni che scacciarli una volta che si sono abituati al nostro balcone e magari hanno addirittura fatto dei nidi. Ora vedremo una soluzione davvero semplice e pronta in due minuti per dire addio ai piccioni e a tutti gli uccelli.

Addio per sempre ai fastidiosi piccioni e ai loro escrementi sul balcone grazie a questa soluzione a zero costo

Dovremo procurarci un cartoncino spesso, magari ritagliato da una scatola. Con una matita dovremo tracciare la sagoma stilizzata di un uccello con le ali spiegate. Ora possiamo ritagliare la sagoma con un taglierino e colorarla. Con un pennello spesso possiamo colorare il cartone con della vernice nera per poi dare una spruzzata di spray fissante in modo che il colore non sbiadisca.

Dobbiamo poi fare un foro alla nostra sagoma e legare un filo da pesca. Il nostro uccello finto è pronto, possiamo appenderlo a una grondaia o ai fili da stendere per tenere lontani i piccioni.

La sagoma scura si muoverà rapidamente e i piccioni crederanno che si tratti di un corvo o di un altro uccello predatore per cui resteranno alla larga.

