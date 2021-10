Avere delle piccole bestioline che ti salgono addosso non è per niente piacevole. Non lo è nemmeno quando si muovono furtivamente per casa. Nelle ultime settimane le cimici hanno preso d’assalto giardini e abitazioni. Purtroppo l’autunno é anche il tempo delle blatte. Questi animali, infatti, sono attratti dal calore delle nostre case. Iniziando a sentire il primo freddo, non fanno altro che cercare un rifugio accogliente.

Se è vero che le cimici sono animali particolarmente fastidiosi, soprattutto quando sprigionano il loro terribile odore, la presenza delle blatte può rivelarsi pericolosa per la nostra salute. Attraverso le loro zampe raccolgono batteri che trasportano negli ambienti domestici. Insomma, ci sono tutte le ragioni per volersi liberare sia delle cimici che delle blatte.

Nella guida pratica di oggi vedremo come dire addio per sempre a blatte e cimici in casa con queste 2 sensazionali trappole economiche. Si tratta di spendere pochi euro e qualche minuto del nostro tempo. Eppure, in poco tempo otterremo risultati incredibili liberandoci di questi 2 ospiti indesiderati. Sull’argomento, invitiamo a leggere anche perché non si dovrebbe mai uccidere un ragno.

Cosa le attira

Questi due insetti così diversi sono attirati in casa per la stessa ragione. Il calore, infatti, è un invito ad entrare. Le cimici sono attratte anche dalle luci. Ad attrarle in giardino, invece, sono alcune piante particolarmente odorose come il basilico. Le blatte hanno più ragioni per infestare le abitazioni.

Sono golose dei resti del cibo e amano la sporcizia degli anfratti bui e dimenticati. Ecco perché è difficile trovarle. Inoltre, amando il buio, solitamente si muovono di notte mentre noi dormiamo sogni tranquilli. Ma individuare la loro presenza è possibile. Il consiglio è di controllare il battiscopa o nelle tubature di doccia e vasca.

Addio per sempre a blatte e cimici in casa con queste 2 sensazionali trappole economiche

Le trappole che presentiamo in questa guida sono facilissime da costruire. Se il nostro problema è l’infestazione da blatte, allora utilizzeremo la trappola al cetriolo. Basta conservare una lattina di alluminio e pulirla per bene. All’interno dovremo inserire delle bucce di cetriolo. Per una reazione naturale, lasciate insieme, alluminio e cetriolo reagiscono. Così producono un odore repellente odiato dalle blatte. In quanto scaccia le blatte, è bene mettere queste piccole scatole nei luoghi interessati dall’infestazione.

Se invece vogliamo liberarci sia di cimici che di blatte, la soluzione è la vaselina. Con una bottiglia di plastica tagliata a metà, ricopriamo il bordo interno con la vaselina. Sul fondo del contenitore mettiamo bucce avanzate di frutta e due dita d’acqua. Per le cimici basta inserire delle foglie di basilico fresco. Serviranno da esca per gli animali. Basterà posizionare il contenitore dove la presenza degli animali è maggiore.