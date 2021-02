Come in tutte le attività, anche in cucina vale la regola dell’esperienza. Ci riferiamo al concetto secondo il quale ripetendo sempre le stesse azioni e gli stessi passaggi, con il tempo ci si riesce a perfezionare. Dunque, esercitandosi, si faranno sempre meno errori fino a raggiungere un risultato da fare invidia ai professionisti. Anche se nella maggior parte dei casi questa teoria si rivela vera, in altri per ottenere il risultato sperato abbiamo bisogno anche di qualcos’altro oltre all’esperienza. Andiamo dunque a vedere cosa.

Piccoli consigli

Infatti capita spesso in cucina di preparare un piatto anche per dieci volte di fila, ma di trovarsi sempre a combattere con gli stessi problemi. Un impasto che non lievita, una crema che non si compatta, sono solo alcuni dei possibili inconvenienti che siamo soliti incontrare. In questi casi, tutto quello che serve è scoprire un segreto che possa aiutarci a capire come risolvere i problemi. Parliamo dunque di piccoli consigli che, nel mondo tecnologico di oggi, possiamo trovare anche in rete. Per questo, oggi ne andremo a svelare uno estremamente utile. Infatti addio panzerotti che si aprono e rompono in frittura grazie a questo segreto.

L’acqua della mozzarella

I panzerotti sono uno dei piatti più amati dagli amanti della pizza e dei fritti. Tra l’altro sono molto semplici da preparare, come possiamo vedere cliccando qui. Tuttavia, anche se non risulta difficile seguirne la ricetta, dobbiamo fare attenzione ad alcuni dettagli che, per la buona riuscita del piatto, si rivelano fondamentali. Basta infatti saltare anche solo uno step per non riuscire a presentarli come vorremmo. Per questo, andiamo a vedere il passaggio più importante dove fare attenzione, così da non rischiare di rovinare tutta la ricetta. Dunque addio panzerotti che si aprono e rompono in frittura grazie a questo segreto. Nel prepararli solitamente le difficoltà si incontrano verso la fine del processo, ovvero quando andiamo a friggerli in padella.

Infatti molti lamentano il fatto che i panzerotti nell’olio caldo tendano ad aprirsi, sabotando così tutto il processo di cottura. Questo nella maggior parte dei casi accade per colpa dell’eccessiva quantità di acqua nella mozzarella. Infatti se prima di metterla all’interno dei panzerotti non la scoliamo per bene, la mozzarella andrà a rilasciare acqua in cottura. Determinando così l’apertura dell’impasto, e causandoci di conseguenza non pochi problemi. Per questo, prima di utilizzarla, asciughiamola con della carta assorbente, e solo allora aggiungiamola al resto del ripieno. È una piccola attenzione che, però, potrà permetterci di presentare un piatto ordinato e, soprattutto, simile alla ricetta originale. Infatti addio panzerotti che si aprono e rompono in frittura grazie a questo segreto.