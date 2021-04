Ci troviamo nel mese in cui solitamente ci mettiamo a fare i conti con il livello di pulizia e di ordine dell’abitazione. Questo aprile poi non è certamente uguale a quello degli anni passati, ed i motivi sono chiari a tutti. Difatti se in passato dovevamo ritagliarci delle giornate apposite per effettuare le pulizie approfondite prima dello scoppio del caldo, quest’anno il problema non ci è stato. La maggioranza degli italiani infatti è in casa costantemente, chiusa in attesa di miglioramenti. In molti dunque ne hanno approfittato, e hanno pulito casa come mai avevano fatto prima.

Invisibile ma non inesistente

Una cura approfondita è necessaria, altrimenti le conseguenze possono essere veramente indesiderate. Infatti lo sporco e la polvere si accumulano lo stesso, anche se non sono visibili. Per questo motivo è molto importante andare a controllare di tanto in tanto i luoghi che, solitamente, trascuriamo. Ed eliminare da quest’ultimi tutti i possibili accumuli di sporcizia che possono essersi creati col passare dei mesi. Non a caso tra poche righe andremo a parlare proprio di uno di questi posti. Infatti addio macchie gialle e aloni neri dietro i termosifoni grazie a questo composto pronto in un minuto.

Facile ed efficace

Dei luoghi di cui stavamo parlando nei precedenti paragrafi, quello che più conserva i residui di polvere e sporco è senza ombra di dubbio il muro che sostiene il termosifone. Nel momento in cui andiamo a controllare infatti siamo soliti trovare importanti strati di polvere e macchie nere come la pece. O in generale riscontriamo che tutta l’area interessata è coperta da un fastidioso strato tendente al giallo. Bene, oggi vogliamo svelare come fare per liberarci di questi segni del tempo, e restituire alla parete il colore che presentava fino a poco tempo prima. Infatti addio macchie gialle e aloni neri dietro i termosifoni grazie a questo composto pronto in un minuto. Quello che andremo a presentare è un rimedio estremamente semplice da mettere in pratica, oltre al fatto che necessita solamente di due ingredienti per essere preparato.

Ovvero l’acqua e il sapone di Marsiglia. Ecco come procedere. Inseriamo all’interno di un recipiente del sapone di Marsiglia e dell’acqua, possibilmente calda o comunque tiepida. Il sapone non deve essere troppo, consigliamo infatti un rapporto di quindici grammi ogni mezzo litro di acqua. Con l’aiuto di una spugna andiamo a strofinare in modo leggero via la macchia. Per poi subito eliminare tutti in residui di sapone servendosi di un’altra spugna sciacquata in acqua. In questo modo non solo elimineremo tutte le macchie, ma saremo anche sicuri che la vernice del muro non andrà a rovinarsi. Per i più prudenti, suggeriamo di tentare di applicare il composto prima su un angolino del muro e vedere se possa in qualche modo disturbarne il colore. Dunque addio macchie gialle e aloni neri dietro i termosifoni grazie a questo composto pronto in un minuto.