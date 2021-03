Ci troviamo in quel momento dell’anno dove finalmente possiamo cominciare a riappropriarci degli spazi esterni. Infatti, con il freddo degli scorsi mesi che diventerà a breve solo un ricordo, è volontà di tutti quella di godersi appieno, sia in casa che fuori, la tanto attesa primavera. Per far questo è necessario innanzitutto sistemare a dovere i propri balconi o giardini e, altrettanto importante, effettuare le famose pulizie di primavera. Solo in questo modo infatti elimineremo i residui di polvere e di sporco accumulati nelle settimane passate.

Non solo prodotti

Difatti con l’arrivo delle belle giornate cominceremo ad aprire le finestre di casa per un tempo notevolmente maggiore. Proprio per questo è importante pulire bene gli spazi ed evitare che vari agenti esterni, come polvere e polline, si accumulino allo sporco già preesistente. Sfruttiamo dunque questi primi giorni di primavera per effettuare un’approfondita opera di manutenzione della nostra casa, dai pavimenti agli elettrodomestici. E proprio su quest’ultimi oggi vogliamo svelare un rimedio che forse non tutti conoscono. Infatti, addio incrostazioni e cattivi odori nel forno ora che sappiamo l’efficacia di questo ingrediente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un forno splendente

Come sicuramente molti avranno imparato per esperienza il forno è uno degli strumenti della cucina più difficili da mantenere pulito e lucente. I motivi di queste difficoltà sono ovvi. Infatti utilizzandolo spesso e inserendovi all’interno ingredienti diversi è perfettamente normale che, col tempo, si vadano a formare incrostazioni e residui di calcare. Bene, per ridonargli la lucentezza e la pulizia che merita, e soprattutto che meritiamo, oggi parleremo di un trucco fantastico. Infatti, addio incrostazioni e cattivi odori nel forno ora che sappiamo l’efficacia di questo ingrediente.

Ci riferiamo all’utilizzo dell’aceto di vino bianco. Non tutti ne sono a conoscenza ma questo ingrediente si rivela ottimo per le pulizie domestiche, specialmente se legate alla cucina. Ciò accade perché l’aceto di vino bianco, grazie alle proprietà antiossidanti che presenta, è in grado di sgrassare il calcare ed eliminare le incrostazioni, ma non solo. Disinfettando le superfici riusciremo anche a sbarazzarci di possibili mal odori, risolvendo così diversi problemi. Basterà aggiungere uno o due bicchieri di aceto di vino bianco in un recipiente precedentemente riempito con acqua. Immergere un panno all’interno di questo composto e, quindi, utilizzare quest’ultimo per strofinare e rimuovere via tutti i residui di sporco dal forno. Nel giro di pochi minuti non solo non sentiremo più cattivi odori provenire dal suo interno, ma riavremo finalmente un forno pulito e profumato. Infatti, addio incrostazioni e cattivi odori nel forno ora che sappiamo l’efficacia di questo ingrediente.