Le pulizie di casa non sono certo una passeggiata. E spesso sudiamo e fatichiamo per rendere il nostro appartamento perfetto e presentabile. Peccato che, nonostante gli sforzi, ci sono alcuni tipi di sporco che sembra non vogliano andare proprio via. E uno di questi è sicuramente quello che si trova sui vetri. Infatti, gli aloni e le macchie sono all’ordine del giorno sulle finestre. Ma forse c’è un rimedio naturale che può venire in nostro soccorso. Perciò, addio fastidiosi aloni e vetri sporchi grazie a questo piccolo trucco che lascerà le nostre finestre sempre!

Ecco gli ingredienti che dovremo procuraci per rendere le nostre finestre splendenti

Gli ingredienti che dovremo avere nella nostra casa per dar vita a questa soluzione naturale sono davvero pochi. Infatti, ci basterà prendere 250 millilitri di alcol denaturato e la stessa quantità di acqua. Poi, sarà sufficiente avere semplicemente un olio essenziale. In questo caso, noi lo consigliamo al limone. E adesso vediamo cosa dobbiamo fare con tutti questi elementi!

Vediamo ora cosa dovremo fare più nel dettaglio

Il rimedio che stiamo spiegando è davvero molto semplice da mettere in pratica. E basteranno poche e semplici mosse per vedere finalmente i nostri vedere splendere. Prendiamo gli ingredienti che abbiamo indicato nel paragrafo precedente. Quindi, versiamo i 250 millilitri di alcol denaturato insieme ai 250 di acqua e alle 10 gocce di olio essenziale (in questo caso di limone) in uno spruzzino. Ora agitiamo per bene. In questo modo, daremo la possibilità a tutti gli elementi di amalgamarsi tra loro. E adesso ci basterà spruzzare la nostra soluzione naturale sulle finestre e sui vetri che abbiamo in casa. Rimuoviamo poi il tutto con un panno di cotone e, adesso, guardiamo il risultato. In questo modo avremo eliminato per sempre macchie e sporco! Perciò, addio fastidiosi aloni e vetri sporchi grazie a questo piccolo trucco che lascerà le nostre finestre brillanti. Provare per credere!

