Addio dolorosi tacchi con queste scarpe estive che faranno sembrare magrissime e slanciate

Se abbiamo paura di indossare i tacchi per il dolore ma vogliamo comunque sfoggiare un look invidiabile, ecco le scarpe che fanno per noi

Quando si tratta di sfoggiare un look estivo impeccabile, le scarpe che scegli di indossare possono fare una grande differenza nell’aspetto complessivo della tua figura. Se il desiderio di sembrare più magra e slanciata è nella tua lista dei desideri, allora le scarpe estive senza tacco saranno le tue migliori alleate.

Iniziamo da sandali e ballerine, grandi alleati dello stile e dell’immagine

I sandali con fasce sottili e delicate possono essere la tua scelta ideale. Questo tipo di calzatura scoperta aiuta a esporre maggiormente la pelle, dando l’illusione di gambe più lunghe e snelle. Opta per colori neutri come beige o nero per allungare ulteriormente la figura. Anche le ballerine senza tacco sono comode e alla moda, e quando sono del colore della tua pelle, creano una linea continua tra il piede e la gamba, dando l’idea di gambe slanciate. Le ballerine nude si abbinano perfettamente a qualsiasi outfit estivo, dall’abito al jeans.

Altri modelli di scarpe che slanciano la figura senza il bisogno dei tacchi

Puoi optare anche per delle espadrillas con lacci alla caviglia, una scelta estiva affascinante e glamour. I lacci intorno alla caviglia aggiungono una nota di eleganza e slancio alle gambe. Scegli colori vivaci o stampe per rendere la tua figura più interessante ed elegante. Poi, i mocassini sono una scelta chic e senza sforzo per l’estate. Scegli un paio di mocassini in pelle o in camoscio in tonalità scure per un aspetto sofisticato e snello.

Addio dolorosi tacchi con queste scarpe estive che rendono la figura snella e slanciata

Le scarpe slip-on leggere, poi, come le slip-on in tela o in pelle scamosciata, sono un’ottima opzione per l’estate. Queste calzature semplici e senza tacco danno un tocco di freschezza al tuo look senza appesantire la tua figura. Se invece desideri un po’ di altezza senza il disagio dei tacchi alti, le zeppe in corda sono perfette. Queste scarpe estive danno l’illusione di gambe più lunghe e snelle, e sono molto più comode dei tacchi tradizionali. Dunque, possiamo dire addio dolorosi tacchi con queste scarpe estive che ci aiuteranno a sembrare decisamente più magre e snelle. Ovviamente, ricordiamo di scegliere un look adatto, che valorizzi l’illusione che offrono le scarpe che abbiamo appena citato. In questo modo, potremo divertirci durante le serate estive senza dover pensare al fastidio creato dai tacchi.

