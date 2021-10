Chi l’ha detto che dobbiamo per forza prendere l’auto, andare in palestra, mettere i vestiti nell’armadietto. Poi infilarci in una tuta e aspettare che arrivino venti sconosciute per fare workout per le gambe su un materassino? Possiamo dire addio cosce flosce con questa ginnastica facilissima che si fa sdraiate comodamente sul letto di casa mentre guardiamo un film. Ecco la sequenza più strepitosa, scovata dalla Redazione Dieta e Allenamento di ProiezionidiBorsa. I risultati sono quasi immediati, già dopo una settimana le nostre cosce recuperano sodezza e scatto.

Ginnastica o film questo è il problema

Addio cosce flosce con questa ginnastica facilissima che si fa sdraiate sul letto guardando un film. Se invece di fare ginnastica, preferiamo vedere un film, non dobbiamo rinunciare a una cosa o all’altra. Possiamo fare le due cose in contemporanea. Sdraiate sul letto, prendiamo in mano il telefono e seguiamo un film d’azione che abbiamo perso al cinema.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Alziamo le gambe unite verso il soffitto e incrociamo le punte dei piedi. Ora apriamole lateralmente le gambe senza sforzare per trenta volte. Sentiremo i muscoli che si tendono piacevolmente, ma poi ce ne dimenticheremo, seguiamo la trama del nostro film. Quando richiudiamo le gambe, andiamo sempre nella posizione di partenza a punte incrociate.

Addio cosce flosce con questa ginnastica facilissima che si fa sdraiate sul letto guardando un film

Alterniamo ora con un altro movimento, sempre da eseguire 30 volte. Partiamo dalla posizione iniziale con le gambe tese verso l’alto e le punte incrociate. Pieghiamo le gambe verso il basso incrociando i piedi. Ripetiamo il movimento ancora verso l’interno, sempre incrociando i piedi. Questo movimento permette di riposarsi dalle tensioni precedenti e di seguire il secondo tempo del film senza stancarsi.

Il segreto delle grandi danzatrici

Allunghiamo di nuovo in alto le gambe e torniamo alla posizione di partenza, con le punte dei piedi ben tese. A questo punto incrociamo le gambe sormontando una volta con la destra e una volta con a sinistra, possiamo fare un movimento ampio e poi alternarlo con un movimento più contenuto, incrociando solo i piedi. Ripetiamo l’intera sequenza dei movimenti finché la pellicola non è finita, con ripetizioni di 30 volte per ciascuno.

E ora il meritato premio

Concediamoci una doccia tiepida dopo il fitness, sfreghiamo le gambe con un guanto di crine. Tamponiamo con una spugna morbida e cospargiamo le gambe di Vicks Vaporub. Già, è incredibile cosa può fare il Vicks Vaporub, comune medicamento che molti hanno a casa. Questo balsamo, oltre ad ammorbidire la pelle, ci restituirà una sensazione di freschezza e leggerezza straordinaria e le circonderà di un ottimo e balsamico profumo. Eccoci, dunque, pronti per affrontare una giornata di riposo o di convivialità. Avendo migliorato la tonicità di una porzione delle nostre gambe che risulta molto difficile da tenere in forma.