Quando vogliamo dedicare del tempo a noi stessi, la spa è subito il primo pensiero che si fa. Acqua calda, massaggi, veramente tutto il relax di cui uno ha bisogno. Tutto questo relax però si può anche creare a casa. Se avete una vasca nel bagno potete dedicare un po’ di tempo a voi stessi,

Basta prendere del sale versarlo nella vasca, applicare una maschera sul viso e dei cetrioli sugli occhi. No, addio cetrioli sugli occhi, prova con le patate ora. Insomma la spa si può veramente realizzare a casa propria e magari apportare qualche variante.

Le patate al posto dei cetrioli

Solitamente quando ci si rilassa si applicano sugli occhi i cetrioli. In tutti i film almeno esiste una scena dove c’è una donna con un dischetto di questa verdura sull’occhio. Il cetriolo fa benissimo agli occhi. Se avete gli occhi rossi e irritati, fa al caso vostro. Se sono gonfi il cetriolo fa magie e fa miracoli anche contro le rughe.

Be’ sappiate che se non avete i cetrioli in casa potete usare le patate. Addio cetrioli sugli occhi, prova con le patate ora. Quello che devi fare è tagliare due dischetti di questo tubero e applicarli sugli occhi. L’effetto che otterrai sarà esattamente uguale a quello dei cetrioli. Infatti se avete avuto una lunga giornata a lavoro, avete passato troppe ora davanti al pc e sentite che i vostri occhi sono stanchi e gonfi, non c’è nulla di migliore se non un po’ di riposo. Quindi prendete due dischetti di patate, sdraiatevi sul letto e scacciate via tutta la negatività della giornata. Rilassatevi, chiudete gli occhi e dopo 15 minuti di totale relax sciacquatevi il viso e i vostri occhi saranno come nuovi. Quindi addio cetrioli sugli occhi, prova con le patate ora e vedrai.

Approfondimento

Non mangiare le patate se vedi questi segni sulla buccia.