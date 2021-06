Addio cellulite a mare con indosso questi 3 bellissimi costumi da bagno

Ciò che preoccupa maggiormente le ragazze in estate è la cosiddetta prova costume. In particolare, si teme il famoso problema della cellulite che però non riguarda solo le ragazze curvy ma anche quelle più magre.

È bene però ricordare che non c’è niente di male a mostrarsi per ciò che si è perché la sicurezza in ognuno di noi proviene prima di tutto dall’interno. Questo però non significa che ci si senta sempre a proprio agio rispetto agli sguardi indiscreti degli altri.

Per questa ragione si studiano stratagemmi per potere mostrare meno la famosa buccia d’arancia. In effetti qualche rimedio comodo ed elegante esiste. Addio cellulite al mare con indosso questi 3 bellissimi costumi da bagno.

Esistono, infatti, delle tipologie di costume che possono coprire la cellulite e anche valorizzare molto bene la forma fisica.

Due costumi per nascondere la cellulite

È bene precisare però, che poiché ogni donna, magra o grassa che sia, può riscontrare questo problema, la scelta del costume non dipende dalla taglia. La scelta, invece, dipende dal punto in cui si trova la buccia d’arancia.

Detto questo, passiamo a descrivere la prima tipologia di costumi cioè quelli a vita alta, di moda degli ultimi anni. Questi modelli permettono di coprire perfettamente l’addome e fanno apparire il corpo più snello.

Un’alternativa a questo modello è il cosiddetto tankini, ovvero un costume a due pezzi che al posto del reggiseno ha una canottiera che arriva a coprire i fianchi. Così la pancetta viene ben coperta.

Se invece la cellulite si concentra maggiormente sul retro delle cosce, la soluzione può essere quella di usare costumi non sgambati e dal taglio vintage.

Anche in questo caso c’è un’alternativa, cioè l’uso di shorts da surf oppure di una gonnellina.

Infine, l’ultima tipologia che consigliamo è il costume monospalla, l’ideale soprattutto per chi vuole nascondere i fianchi larghi.

Con questo costume, infatti, l’attenzione si sposta dalla parte bassa del corpo alla parte alta, non facendo notare alcunché.