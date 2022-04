Le carote sono certamente tra gli alimenti più versatili in cucina. Possiamo utilizzarle per qualsiasi tipo di contorno, per zuppe e passati e addirittura per i dolci. C’è anche un altro motivo per metterle spesso in tavola: sono un vero concentrato di vitamine e sali minerali, oltre che una buona fonte di fibre. Consumare le carote farebbe bene alla pelle, agli occhi, e ai nostri sistemi immunitario e vascolare. Insomma, le carote sono delle vere alleate della salute.

A volte però vanno incontro a un inconveniente: a chi non è capitato di recuperare le carote dal cassetto della verdura solo per scoprire che sono diventate molli e umidicce? Se non presentano segni di muffa, le carote molli sono senza dubbio commestibili, ma certamente non sarà piacevole consumarle tutte mollicce. Ma c’è un modo per conservarle a lungo sempre dure e croccanti? La risposta è sì, e basta davvero poco. Vediamo come fare.

Conserviamole in acqua in un contenitore chiuso

Sembra controintuitivo, ma per avere delle carote sempre belle croccanti, basta conservarle in acqua. Proprio così: procuriamoci un barattolo capiente dotato di coperchio, nel quale conserveremo le nostre carote. Conservare le carote in acqua ci permette di mantenerle freschissime e croccanti fino a 10-15 giorni. Procediamo in questo modo: laviamo accuratamente le nostre carote, eliminiamo le foglie, l’estremità superiore e quella inferiore. Posizioniamo le carote all’interno del barattolo, alternandone una con la parte più grande verso l’alto, e una con la parte più grande verso il basso, così ce ne staranno di più. Poi riempiamo il vasetto di acqua.

Addio carote molli e umidicce, basta questo trucchetto per mantenerle sempre fresche e croccanti

Il vasetto con le carote pieno di acqua fresca va conservato in frigo. Dobbiamo cambiare l’acqua ogni due o tre giorni, o quando appare torbida. Le carote, infatti, potrebbero macchiare l’acqua di arancione. Ricordiamo di mettere il tappo per conservare le carote ancora più a lungo. Ma c’è anche un altro metodo per conservare le carote per mesi.

Se vogliamo usarle per passati e minestre, possiamo congelarle

Addio carote molli e umidicce dimenticate in fondo al frigo. Se vogliamo conservare le carote per mesi e mesi, possiamo anche congelarle. Attenzione però, una volta scongelate saranno più adatte a minestre e zuppe. Saranno perfettamente commestibili, ma non così rigide e croccanti. Si tratta di un’alternativa che possiamo utilizzare quando vediamo che le carote stanno per andare a male e vogliamo salvarle all’ultimo minuto.

