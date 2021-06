Con l’arrivo dell’estate prendersi cura dei propri capelli diventa più difficile.

Molte persone sognano di avere capelli folti e sani ma tra lavaggi frequenti, sudate, alte temperature e salsedine il rischio di rovinarli aumenta.

Per evitare di danneggiare i capelli è necessario seguire alcuni consigli che sembrano banali ma a cui pochi fanno attenzione.

Infatti, gli esperti ci rivelano che alcuni errori molto comuni possano rovinare in maniera irrimediabile la salute dei nostri capelli.

Ma andiamo a vedere quali sono questi errori che spesso commettiamo.

Addio capelli danneggiati grazie ai 3 trucchi degli esperti per capelli folti e sani

Un tempo si diceva che lavare i capelli quotidianamente, nel lungo periodo, li avrebbe fatti cadere. Come tutte le credenze anche questa nascondeva qualcosa di vero, infatti un lavaggio frequente tende a sfibrare i capelli.

Questo, però, solamente se si utilizzano detergenti particolarmente aggressivi.

Infatti, chi sente la necessità di lavarsi i capelli tutti i giorni dovrebbe imparare ad utilizzare degli shampoo delicati.

Utilizzando detergenti aggressivi, invece si indeboliranno e cominceranno a spezzarsi.

Calore sui capelli

Una volta lavati i capelli, specialmente durante l’inverno, si utilizzerà l’asciugacapelli.

Asciugare quotidianamente i capelli con il phon, però, potrebbe danneggiare il fusto dei capelli.

Per ovviare al problema si dovranno utilizzare temperature basse o distanziare il phon di 15-20 centimetri alla testa. Invece, qualora si utilizzi la piastra sarà importante proteggere prima il capello con prodotti specifici.

Spazzolare da bagnati e dalla radice

Per non creare troppo stress alle radici si consiglia di cominciare a spazzolare partendo dalle punte per poi risalire verso la radice.

Si consiglia di spazzolare i capelli due volte al giorno, la mattina e la sera. Una maggior frequenza stimolerà maggiormente la produzione di sebo.

Per quanto riguarda le spazzolature con capelli bagnati sono sconsigliate a chi ha capelli lisci. Infatti, l’acqua li renderà più fragili e si spezzeranno più in fretta.

Invece, coloro che hanno capelli ricci potranno spazzolare i capelli bagnati per eliminare i nodi e definire i ricci.

Ecco quindi perché addio capelli danneggiati grazie ai 3 trucchi degli esperti per capelli folti e sani.

