Il periodo delle feste è il momento ideale per sperimentare in cucina nuove e sorprendenti ricette. L’inverno, poi, ci mette a disposizione ingredienti da mixare ricchi di gusto e colore. E così, con poche e semplici preparazioni, possiamo realizzare piatti unici. Dai primi ai secondi, dai contorni al dolce. Prima di pensare al menù completo, possiamo sbizzarrirci ai fornelli con piccole idee per accogliere al meglio i nostri ospiti. Rinunciamo, quindi, agli aperitivi banali e scontati, e andiamo a ricercare novità per sorprendere amici e parenti con un tocco di classe ed eleganza.

Addio aperitivi monotoni, sorprendiamo gli ospiti a tavola con un cocktail colorato e stuzzichini senza cottura semplici e veloci

Salumi, formaggi, frutta di stagione, frutta esotica, verdure: in cucina con questo mix di ingredienti possiamo lasciare i nostri ospiti a bocca aperta. Oggi, infatti, andiamo a presentare dei sushi di salumi in 3 varianti. Vediamo, dunque, gli ingredienti per 4 persone per realizzare questo incredibile mix tra cucina giapponese e italiana:

Il primo tipo:

4 fette di prosciutto crudo;

4 cucchiai di maionese;

150 gr. di tonno sgocciolato;

4 grissini;

8 cipolle rosse;

Il secondo tipo di sushi di salumi:

8 fette di bresaola;

2 cucchiai di granella di pistacchio;

200 gr. di formaggio spalmabile;

rucola;

qualche scaglia di parmigiano;

L’ultimo:

4 fette di prosciutto cotto;

1 cucchiaio di pecorino grattugiato;

80 gr. noci tritate;

1 cucchiaio di miele;

prezzemolo, sale, pepe q.b.

Iniziamo la preparazione

In una ciotola mescoliamo la maionese, il tonno e la cipolla tritata finemente, amalgamiamo poi al composto i grissini sbriciolati grossolanamente. Poi, in una seconda ciotola amalgamiamo 100 grammi di formaggio spalmabile con la rucola precedentemente lavata e sminuzzata e un cucchiaio di granella di pistacchio. Infine, in una terza ciotola mescoliamo il formaggio spalmabile rimanente, le noci, il pecorino e il miele aggiungendo un pizzico di sale, pepe e prezzemolo.

Ora, sistemiamo i salumi su un foglio di carta da forno coperto con pellicola, accavallandoli leggermente e formiamo un rettangolo.

Spalmiamo, dunque, i salumi. Le fette di prosciutto crudo con la maionese al tonno e cipolla; la bresaola con formaggio spalmabile, rucola e le scaglie di parmigiano. Il prosciutto cotto con il formaggio spalmabile, le noci, il pecorino e il miele. Richiudiamo i salumi su sé stessi così da creare 3 involtini.

Quindi, arrotoliamo i 3 involtini nella pellicola e lasciamoli in freezer per 2 ore. Trascorso il tempo, preleviamoli e tagliamoli tipo sushi, con uno spessore di 2 cm circa tra l’uno e l’altro. Disponiamo il nostro aperitivo su un piatto da portata e serviamoli in tavola. Possiamo accompagnarli con delicate composte della nonna.

Cocktail d’accompagnamento

Anche qui possiamo sbizzarrire la nostra fantasia con semplici e gustosi cocktail. Prepariamo un cocktail con frutta fresca:

2 pompelmi;

1 bottiglia di spumante;

2 arance;

2 bitter rossi.

Tagliamo in due gli agrumi (2 arance, 1 pompelmo), spremiamoli e filtriamo il succo. In ogni flûte mettiamo due cucchiai di succo filtrato d’arancia, uno di pompelmo, uno di bitter rosso e riempiamo il resto con lo spumante freddo. Andiamo poi a decorare la flûte con il secondo pompelmo, tagliato a fettine sottili.

