Con l’avvento dei social network, ci sono molti contenuti che nel giro di poco tempo diventano virali. Questo non accade solo quando si tratta di gossip, ma anche quando si analizzano altri argomenti. Un esempio su tutti è la cucina: ci sono infatti delle ricette che in poco tempo vengono provate e condivise dal mondo intero. Il 2021 è stato l’anno della baked feta pasta, ovvero una pasta al forno condita con il tipico formaggio greco, di cui abbiamo spiegato già il procedimento.

Sulla stessa scia, è diventato famoso anche un antipasto che ha come protagonista sempre un latticino, stavolta però francese: il brie. Se si amano i gusti che esaltano gli abbinamenti fra dolce e salato, questa è la ricetta che fa proprio al caso nostro. Possiamo quindi dire addio alle tartine e agli affettati, ecco un’alternativa gustosa e semplice da preparare. Vediamo dunque quali sono gli ingredienti necessari per prepararla, lasciando a bocca aperta i propri amici e familiari.

La breve lista degli ingredienti

Cosa occorre:

uva, preferibilmente senza semi;

una forma media di formaggio brie;

gherigli di noci q. b.;

miele b., preferibilmente di castagno;

olio extravergine di oliva q. b.;

pepe nero q. b.;

sale q.b.

Addio alle tartine e agli affettati, ecco il semplicissimo antipasto al forno che sta spopolando sul web

Procedere in questo caso risulta di una semplicità elementare. Basta infatti prendere il formaggio intero e metterlo al centro di una casseruola adatta al forno. Poi lavare accuratamente i chicchi di uva sotto un getto di acqua corrente e spargerla attorno al brie. Spaccare le noci ed estrarne i gherigli, spargendole sopra il composto. Poi con l’aiuto di un coglimiele in legno spargere il prodotto uniformemente. Abbiamo consigliato quello di castagno perché ha un retrogusto amarognolo che si sposa alla perfezione con il latticino.

Infine, passare un filo d’olio su tutta la superficie e macinare un’abbondante dose di pepe nero. Se necessario, aggiungere anche un pizzico di sale tenendo però in conto che il risultato finale sarà già sapido. Infornare poi a 200 gradi in forno statico per 25 minuti, il tempo necessario per far sì che il materiale si squagli. Alla fine, rimuovere dal forno e mettere in tavola. Suggeriamo dunque di servirlo con delle fette di pane tostato in modo da poterlo intingere all’interno del composto.

