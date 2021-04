È capitato a tutti: si è comodamente seduti sul divano a guardare un film e a sgranocchiare qualcosa. Ma ecco che si rovescia maldestramente un bicchiere o un piattino. E ora il tessuto è macchiato. Un vero incubo!

Per non parlare di quando si vive con dei bambini. In questo caso, le macchie sul divano sono praticamente assicurate. Per fortuna, esiste un metodo per correre ai ripari. Addio alle macchie sul divano col rimedio della nonna economico ed efficace!

La ricetta del detersivo fai-da-te contro le macchie sul divano

Se il divano è sfoderabile, lo sporco non è un grosso problema. È infatti possibile rimediare in lavatrice. Ma se le macchie riguardano un divano in tessuto non sfoderabile, la situazione si complica. Diventa infatti necessaria una soluzione da spruzzare direttamente sulla zona interessata.

Fortunatamente, non è necessario acquistare un detersivo apposito. Esiste, infatti, un miscuglio fai-da-te efficace contro la maggior parte delle macchie. Ha il vantaggio di richiedere solo tre ingredienti che si hanno già in casa. Il risparmio è così assicurato. Ma scopriamo di cosa si tratta: addio alle macchie sul divano col rimedio della nonna economico ed efficace!

Per prepararlo servono solo:

a) due tazze d’acqua;

b) mezza tazza di detersivo per piatti;

c) una tazza di perossido di idrogeno, ovvero acqua ossigenata.

Versare il tutto in uno spruzzino e agitare. A piacere, si possono aggiungere anche una ventina di gocce del proprio olio essenziale preferito. Così, non ci si limiterà a pulire il divano. Ma si coglierà l’occasione per profumarlo piacevolmente.

Come applicare il detersivo

Perché questa soluzione è così efficace? Il detersivo per piatti ha un ottimo potere sgrassante. È pertanto perfetto contro le macchie di cibo. Il suo uso non è dunque limitato alla cucina: per esempio, ecco come sfruttarlo per pavimenti brillanti e senza aloni. L’acqua ossigenata, invece, è in grado di sanificare.

Ecco come sfruttare il detersivo fai-da-te per rimuovere le macchie:

a) spruzzare direttamente sulla zona interessata;

b) lasciar agire per qualche minuto;

c) rimuovere con un panno leggermente inumidito con acqua calda.

Attenzione: se il divano è di colore chiaro, il sapone per piatti potrebbe macchiarlo. In questo caso, è meglio testare il prodotto su una zona nascosta prima di applicarlo sulla macchia.