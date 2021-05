Le macchie difficili rappresentano un vero rompicapo. Spesso dopo il lavaggio in lavatrice o a mano riemergono al momento della stiratura, magari pochi minuti prima di uscire, quando non possiamo che indossare quel capo specifico perché è quello che si abbina di più.

In commercio ci sono numerosi e validi prodotti per le macchie difficili. Dobbiamo sempre fare attenzione, però, al tipo di tessuto e al colore. Tuttavia il mondo del fai-da-te ci suggerisce un rimedio scacciapensieri e di indubbia efficacia al punto che potremo dire addio alle macchie ostinate sui tessuti grazie a questi tre ingredienti naturali per un gel fai-da-te imbattibile contro ogni alone.

Ingredienti

L’occorrente è di facile reperibilità e rimanda ai vecchi rimedi della nonna. Ci procureremo, infatti, del sapone di Marsiglia solido, della soda e dell’acqua distillata.

Come procedere

Tagliuzziamo a scaglie sottili il sapone di Marsiglia. L’ideale è frullare le scaglie con un classico frullatore che poi laveremo accuratamente per togliere ogni residuo di sapone. Seguendo questa modalità avremo delle briciole di sapone utilissime al nostro scopo. Ci occorreranno 50 grammi di sapone sbriciolato.

Il passaggio successivo consiste nell’acqua distillata. Scaldiamo nel forno a microonde 200 ml di acqua. All’interno versiamo il sapone. Il composto si inizierà ad addensare. Aggiungiamo anche due cucchiai di soda da bucato.

Sciogliamo bene il tutto e versiamo in un contenitore – bottiglia di plastica. Il nostro detergente è completo e questo gel può essere conservato per qualche mese. La sua efficacia sarà tale da farci dire addio alle macchie ostinate sui tessuti grazie a questi tre ingredienti naturali per un gel fai-da-te imbattibile contro ogni alone.

Come usarlo

Possiamo impiegarlo versandone un poco direttamente sulla macchia e lasciamo agire una mezz’oretta.

Poi strofiniamo con le mani e poniamo in lavatrice per il consueto lavaggio. Possiamo anche ultimare il lavaggio con questo ammorbidente fai-da-te che troviamo al seguente link. Con questa miscela non vivremo più il panico da macchie difficili che, in passato, ci ha fatto buttare i capi migliori.