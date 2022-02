Ogni stagione dell’anno ha i suoi pregi e i suoi difetti. Questo vale anche per come si desidera presentarsi: ci sono infatti diversi modi di vestirsi e di acconciarsi con le basse e le alte temperature. Lo stesso vale per il trucco: il calore lo può fare colare, mentre il freddo eccessivo potrebbe rendere il nostro viso una maschera incartapecorita. Per questo oggi spieghiamo un trucco che può salvarci da questa ultima situazione. Si può infatti dire definitivamente addio alle labbra screpolate e al rossetto sbavato semplicemente grazie all’utilizzo di pochi prodotti make up. Vediamo insieme come è possibile fare.

Come idratare al meglio le labbra durante l’inverno

Il primo modo per prevenire questo problema consiste ovviamente nell’idratare le labbra. A questo proposito sono utili dei prodotti appositi, da comprare al supermercato o in farmacia. Però è anche necessario coprire l’area della bocca quando piove o fa freddo in modo da evitare le screpolature. Possono essere anche utili degli scrub da effettuare al massimo una volta alla settimana per rimuovere lo strato superficiale di cellule morte, rendendo le labbra morbide e setose.

Addio alle labbra screpolate e al rossetto fuori posto con questi trucchi delle make up artist

Quando però il danno è fatto, è semplicemente necessario cercare di adattarsi alla situazione e sfruttare quello che si ha. Se si deve fronteggiare un’occasione importante non è necessario puntare tutto nella zona degli occhi. Se si vuole comunque usare il rossetto consigliamo di spalmare nell’area interessata una dose di primer. Si tratta di un gel a leggera azione levigante che protegge e favorisce l’applicazione di trucco. Generalmente questo viene messo sulle palpebre per fissare l’ombretto e le righe di eyeliner. Però può essere anche usato in altre zone. Per questo la superficie delle labbra sembrerà molto meno danneggiata di quello che è. Passare poi alla normale applicazione del rossetto.

Un segreto per un effetto che dura tutto il giorno

Diamo anche però un suggerimento in più: se non si vuole far sbavare il rossetto basta passare, dopo l’applicazione, uno strato di cipria con un pennello. Questo naturalmente renderà il finish più opaco, ma contribuirà a non creare situazioni imbarazzanti. Per non esagerare con la quantità di rossetto suggeriamo di utilizzare un apposito pennellino labbra. Se siamo interessati al mondo del trucco, ecco un piccolo escamotage per scoprire qual è il colore nude che ci dona di più.

